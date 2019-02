Sprachförderung unterstützt berufliche Integration

NEUSTADT/AISCH - Arbeitgebern bieten die Ausländerbehörde und der Bildungskoordinator des Landkreises, Kai Empacher, Auskünfte zur Vereinbarkeit von Erwerbtätigkeit und Sprachförderung der Menschen mit Migrationshintergrund, wie Asylbewerber mit hoher Schutzquote, Zuwanderern auch aus EU-Staaten oder Spätaussiedlern.

Regionalkoordinatorin Nancy Bellmann und Außendienstreferentin Beatrice Mencacci (v. r.) fächerten einen Katalog an Sprach- und Orientierungskursen auf. © Harald Munzinger



Das breite Spektrum von Sprach- und Integrationkursen wurde in einer Informationsveranstaltung mit Referentinnen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vorgestellt. Sie diente dazu, Arbeitgebern Maßnahmen aufzuzeigen, mit denen sie ihre Angestellten bei der sprachlichen Förderung unterstützen können, da "die deutsche Sprache nicht nur der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe, sondern auch für die Erwerbstätigkeit und den Arbeitsmarkt" sei.

Aktuell seien im Landkreis 190 Personen mit der "Niederlassungserlaubnis" erwerbstätig, ließ Kai Empacher wissen, der mit Wirtschaftsförderer Michael Capek Unternehmern das Angebot macht, sich bei Einstellungen abzusichern. Den Status des unbefristeten Aufenthalts genießen derzeit Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea und Somalia sowie aus dem Irak und Iran.

Vom Bundesamt fächerten die Regionalkoordinatorin für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim sowie Stadt und Kreis Fürth, Nancy Bellmann, und Außendienstreferentin Beatrice Mencacci einen großen Katalog an Sprach- und Orientierungskursen auf. Letztere vermitteln Geschichte, Kultur, Politik, Gesellschaft und Rechtsordnung in Deutschland. Ferner machen sie mit regionalen Gepflogenheiten sowie Wissenswertem über Lebens- und demokratische Systeme vertraut, geben Hilfestellungen etwa zum Einkaufen, Wohnen, Ausbildung und Arbeit oder Freizeit.

Nur Kolping im Landkreis Kursträger

Bei Beschäftigten fallen Kursgebühren an, die teilweise bezuschusst oder ganz übernommen werden, für Auszubildende sind die Kurse bei anerkannten Trägern – im Landkreis nur das Kolping Bildungswerk - kostenlos. In der ländlichen Region "mit geringem Potenzial" kann die Mindestzahl von 15 Teilnehmern deutlich unterschritten werden. Neben Basiskursen – wie dem allgemeinen Integrationskurs mit 600 Unterrichtseinheiten für die Sprache und 100 für die Orientierung, dem Alphabetisierungs- oder dem "Zweitschriftenlernerkurs" – wird auch fachspezifischer Unterricht angeboten.

So soll mit der berufsbezogenen Sprachförderung die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert werden, wozu die Aufenthaltserlaubnis, die Niederlassungserlaubnis, eine gute Bleibeperspektive oder die Duldung aus humanitären Gründen Voraussetzung der Zulassung sind. Sie steht auch EU-Bürgern offen. Mit fachspezifischem Unterricht wird die Anerkennung von der Heimat abgeschlossenen Ausbildungen in akademischen Berufen wie auch in der Krankenpflege oder Physiotherapie, in Einzelhandel oder Gewerbe und Technik gefördert.

Er kann nur von speziellen Kursträgern durchgeführt werden. Schließlich können die Bundesanstalt oder die Jobcenter auch Kurse für Auszubildende bei Abschluss des Basissprachkurses bewilligen, in denen es unter anderem um das Verständnis für Fachtexte und Arbeitsanweisungen und die Vorbereitung auf Prüfungen geht, auch eine sozialpädagogische Begleitung erfolgt. Diese können bei entsprechender Beteiligung auch in den Unternehmen stattfinden.

Mit zertifiziertem Deutschtest und Abschluss des Orientierungskurses "Leben in Deutschland" sowie dem Nachweis der Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung und Lebensverhältnisse kann die Einbürgerung schon nach sieben statt nach acht Jahren erfolgen. Das Landratsamt mit seiner Ausländerbehörde und dem Bildungskoordinator, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das Jobcenter, das Kolping-Bildungswerk sowie die Fachberatungsstellen von Handwerkskammer und IHK bieten Arbeitgebern ihre Beratung an.

