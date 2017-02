Spur des Todes: Wie das Mulchen die Natur zerstört

NEUSTADT/AISCH - Die Natur erwacht und mit ihr das Geschäft der Gerätschaften zu ihrer Hege und Pflege. Das sehen Naturschützer mit Argwohn und Sorge zugleich. "Mit öffentlichem Geld und Technik gegen die Artenvielfalt" sieht Dr. Friedrich Buer beim Mulchen vorgegangen.

Mulchmäher ziehen eine Spur des Todes durch das Land. Der Neustädter Diplombiologe Dr. Friedrich Buer zeigt diese in einer Studie auf.



Mulchen klinge harmlos und solle es wohl auch sein. Tatsächlich werde dabei jedoch alles "alles frikassiert, was nicht fliehen kann" und was die "Ordnung" störe. Für den mit vielen Aufsätzen und Vorträgen in der Fachwelt renommierten Neustädter Diplombiologen gehe es nur Vordergründig um "Grünpflege". In Wahrheit werde ein unsinniger Putz- und Ordnungstrieb befriedigt, bei dem unzählige Kleintiere, Eidechsen, Vogelnester, Junghasen, Blumen in voller Blüte, Gebüsch mit Vogelnestern oder junge Bäume buchstäblich über die Klinge gingen. Finanziert werde dieser Angriff auf die Artenvielfalt meist mit öffentlichem Geld. Für Dr. Buer ist er deshalb "auch ein Fall für die Rechnungshöfe und ein Signal für das Versagen des Naturschutzes in Deutschland".

Betroffen seien Straßen- und Wegränder, "die Deutschland als Verbund von Saumbiotopen wie ein riesiges Netz überziehen". Allein Autobahnen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen sind nach den Erhebungen des Biologen 230.000 Kilometer lang. Auch Gemeindestraßen, Feldwege und sogar Waldwege würden gemulcht. Da Straßen und Wege zwei Ränder hätten, addiere sich die Länge aller Straßen- und Wegränder auf mindesten eine Millionen Kilometer. Das sei ein Band, das fünfundzwanzigmal um die Erde passe! Selbst wenn davon nur die Hälfte gemulcht werde, seien das 1.500 Quadratkilometer, was zwei Dritteln der Fläche des Saarlandes entspreche. Inzwischen würden sogar Wiesen und Bachufer, vereinzelt auch Flussufer gemulcht.

Folgen werden unterschätzt

Für Dr. Friedrich Buer sind "Mulchmäher ein Beispiel dafür, wie Technik missbraucht werden kann und die Folgen unterschätzt werden. Sie mähten nicht nur, sondern häckselten und zerquetschten das Mähgut. Deshalb könne es liegenbleiben und da kompostieren, wo es gewachsen sei. So bewegten sich seine Nährstoffe im Kreislauf und Kosten würden gespart. Vor allem aber sehe nach dem Mulchen alles "sauber und ordentlich" aus. Wirklich ein Fortschritt?

Der Mulchmäher häckselt alles, was in sein Schneidwerk gerät, egal ob Dosen, Flaschen Plastiktüten oder Kleintiere. Er macht alles "sauber und ordentlich", doch der Artenvielfalt bringt er Tod und Verderben, Es seien vor allem Spinnen und Insekten sowie ihre Entwicklungsstadien, die gehäckselt würden, führt der streitbare Naturschützer in einer Studie aus. Meist seien sie klein und unscheinbar. Trotzdem stellten sie den Löwenanteil der Artenvielfalt unter den Tieren in Deutschland. Neben den Pflanzen seien sie die unverzichtbaren Glieder vieler Nahrungsketten, ohne die größere Tiere, wie zum Beispiel viele Vogelarten, nicht überleben könnten.

Eine Spur des Todes

"Doch der Mulchmäher frikassiert auch Schnecken, Frösche, Eidechsen, Blindschleichen, Vogelnester und Junghasen. Er hinterlässt eine Spur des Todes. Selbst streng geschützte Orchideen werden vernichtet", so Dr. Buer. Fatal sei das Mulchen für Bodenbrüter. Wo solle die Lerchen noch brüten, wenn nicht an den Wegrändern? Sogar Weiherränder, Bachränder und vereinzelt Flussränder würden gemulcht. Mulchmäher brächten Tod und Verderben auch an die Ränder von Waldwegen. Die Opfer seien meist klein und würden schnell gefressen. Deshalb finde man meist nur Reste. Für die Artenvielfalt hat das Mähgut, das liegenbleibt und an Ort und Stelle kompostiert, schlimme Folgen, so der Diplombiologe weiter.

Kompost sei ein guter, natürlicher Dünger, aber ein Dünger und der einige wenige Pflanzenarten wie Brennnesseln und Löwenzahn kräftig wachsen lasse und das jedes Jahr wieder. Diese düngerliebenden Pflanzen, verdrängten alle Arten, die an mageren Boden angepasst seien und "gerade sie stellen die Mehrzahl unserer Pflanzenarten. Für sie ist auch Kompostdünger Gift. Von ihnen wiederum leben die meisten Kleintierarten und von denen größere Tiere wie Eidechsen und Vögel".

Mikroklima verschiebt sich

Hinzu komme, dass düngerliebende Pflanzen kräftig und dicht wachsen. "Dadurch erreichen die Sonnenstrahlen und der Wind nicht mehr den Boden. Das Mikroklima verschiebt sich von bisher trocken, warm und sonnig nach feucht, kühl und schattig. Das verdrängt weitere Pflanzen- und Tierarten". Wiesen blühen, weil Pflanzen für die nächste Generation Samen bilden müssen. Pro Quadratmeter und Jahr kann ihre Zahl in die Zigtausende gehen. Warum diese Überproduktion?

Weil nur ganz wenige der Samen zu neuen Pflanzen werden. Fast alle anderen werden gefressen, von Kleintieren, Mäusen und Vögeln. Wenn Wegränder und Wiesen während der Wachstumsperiode gemulcht oder gemäht werden, wird diesen Tieren die Nahrung entzogen und damit auch den Tieren, die von ihnen leben, wie zum Beispiel Mauswieseln und Turmfalken.

Rasenpflege: Kampf gegen Artenvielfalt

Noch schlimmer ist für Dr. Friedrich Buer die übliche Rasenpflege, bei der "mit viel Aufwand gegen die Artenvielfalt regelrecht gekämpft wird". Wenn einige Pflanzenarten nach einer Sommermahd noch einmal blühen, zeigten sie nur, wie lebenswichtig die Bildung der Samen sei. Jeder Versuch sei es wert, selbst wenn die Zeit dafür nicht mehr reiche. Was als "bunte Blumenwiese" Mode ist, hat für den Diplombiologen und engagierten Naturschützer "mit einer richtigen Blumenwiese nichts zu tun.

Es ist ein Blumenbeet, ein dekoratives und lohnendes Geschäftsmodell, mehr nicht. Schlecht ist, dass den Menschen und vor allen den Kindern ein naives und falsches Bild von Natürlichkeit vorgegaukelt wird." "Wie sollten sie unsere echten, artenreichen Wiesen schützen, wenn die gemulcht werden und sie nur unnatürliche bunte Scheinwiesen kennen lernen? Auch darunter leidet die Artenvielfalt", stellt Dr. Friedrich Buer besorgt fest.

