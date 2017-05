Städtepartnerschaft zwischen Neustadt und Hino

Eine Fränkin in Japan: In offizieller Mission wird die Partnerschaft wiederbelebt. - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Vor 20 Jahren war die Vereinbarung der Städtepartnerschaft von Neustadt/Aisch und Hino unterzeichnet worden. Aus dem Dornröschenschlaf, in das sie nach anfänglicher Euphorie – japanischen Gäste einen Anreiz zum Abstecher von Rothenburg nach Neustadt zu bieten – fiel, weckte sie nun Jaqueline Goppelt mit einem Besuch in Hino. Sie kehrte überwältigt von der erlebten Gastfreundschaft und vielen interessanten Eindrücken zuversichtlich zurück, neues Interesse an der fränkisch-japanischen Liaison entwickeln zu können.

Mit vielen Eindrücken zurückgekehrt: Jaqueline Oppelt, die überall in der Partnerstadt Hino herzlichen willkommen geheißen wurde. © Harald Munzinger



Mit vielen Eindrücken zurückgekehrt: Jaqueline Oppelt, die überall in der Partnerstadt Hino herzlichen willkommen geheißen wurde. Foto: Harald Munzinger



Von früher Jugend an von Japan fasziniert, dessen Kultur sich die junge Großhandelskauffrau aus den Steigerwald nach und nach erschloss, die japanische Teezeremonie erlernte und sich zuhause eine kleine "Japanecke" einrichtete, befasste sich Jaqueline Hana Goppelt seit 2015 mit der Städtepartnerschaft von Neustadt und Hino, die im Zusammenhang mit der Einrichtung eines deutschen Themenparks mit fränkischem Charakter entstanden war. Der Neustädter Neptunbrunnen- dort mit der Gänseliesel eine stärkere Deutschland-Assoziation – und einige markante Punkte der Kreisstadt sollten den Besuchern des "Freilandmuseums" ein Stück fremdländischer Kultur vermitteln. Dazu stellte das Heimatmuseum zahlreiche Exponate zur Verfügung.

Goppelt verschaffte sich in Gesprächen mit allen damals involvierten Personen ein Bild der Partnerstadt und reiste nun mit diesem als Botschafterin Neustadts nach Hino. Im Gepäck eine Grußbotschaft von Bürgermeister Klaus Meier an seinen Amtskollegen Naohiro Fujisawa, viele Präsente und geballte Erwartungen, wie sie die 22.000-Einwohner-Stadt südöstlich des Biwa-Sees in der japanischen Präfektur Shiga mit Partnerschaften auch mit Embu in Brasilien und Buyeo-gun in Südkorea erleben wird. Mit den Sitten und Gebräuchen ist Jaqueline "Hana" Oppelt durch eine langjährige Brieffreundin, bei der sie in Nagoya auch die beiden ersten Tage verbrachte, und einen zweiwöchigen Japanaufenthalt im Rahmen eines JDZB-Austauschprogrammes für junge Berufstätige vertraut.

Das japanische Generalkonsulat hatte für die Hino-Visite wertvolle Unterstützung geleistet, die offizielle Einladung der jungen Frau als "Beauftragte der Stadt Neustadt/Aisch für die Städtepartnerschaft zwischen Neustadt/Aisch und Hino" erwirkt. Dort habe sie "in kurzer Zeit viel erlebt und neue Kontakte sowohl zu Bürgern, als auch im Rathaus knüpfen können", berichtete sie nach der Rückkehr im nn-online-Gespräch.

Ein großer Kreis von lokalen Honoratioren mit Bürgermeister Naohiro Fujisawa an der Spitze gaben der Botschafterin aus Franken (Mitte) einen würdevollen Empfang. © oh



Ein großer Kreis von lokalen Honoratioren mit Bürgermeister Naohiro Fujisawa an der Spitze gaben der Botschafterin aus Franken (Mitte) einen würdevollen Empfang. Foto: oh



Blumenhügel mit fränkischen Akzenten

In Nagoya wurde Jaqueline "Hana" Goppelt Jaqueline von zwei Kräften der Stadtverwaltung und Dolmetscher Jackson Riley abgeholt. Erste Station in Hino sollte der 1977 mit Kopien von Bauwerken, Türmen und Gasthäusern im fränkischen Stil sowie in Anlehnung an die deutsche Blumenkultur eingerichtete Freizeitpark sein, wo sie von Parkdirektor Minoru Morota empfangen wurde. Sie erlebte die Liebe der Japaner zu Blumen, entdeckte gelegentliche fränkische Accessoires wie etwa das Neustädter Wappen an einem Hausgiebel und erfuhr, dass die einst vom Neustädter Heimatmuseum zur Verfügung gestellten Exponate mit den Schwerpunkten Wohnen um die Jahrhundertwende, Landwirtschaft, Fischerei und Schulwesen gegenwärtig im weitläufigen Park verteilt seien, man aber wieder ihre Konzentration in einem Haus plane. Die Neustadt-Botschafterin begegnete im Freilandmuseum "Blumenhügel" am "Tag des Kindes" vielen Schulklassen, die ihre Freude an einem kleinen Streichelzoo hatten. Alles sei "irgendwie niedlich", so Jaqueline Goppelt. Es gebe eine Bäckerei und Brauerei sowie typisches deutsches Essen wie "Würstl und Kraut" oder Joghurt. Im Mai und Oktober sei Hochsaison im Park mit den auf hohem Niveau stagnierenden Besucherzahlen, wurde der Gast aus Franken ebenso informiert, wie über die große 20-Jahr-Feier des Parkes Mitte April mit Blasmusik.

Im Kindergarten mit "Summ, summm, summ, Bienchen flieg herum" in der Landessprache willkommen geheißen, sowie von Schulleiter Hirtsugu Yasuda durch alle Klassen der "Hino Elementary School" mit neugierigen und fröhlichen Kindern geführt, beeindruckte Jaqueline Oppelt die Disziplin der Kinder, denen sie viele persönliche Fragen beantwortete. Beispielhaft für Deutschland empfand sie die kleinen Förderklassen mit eigenen Lehrkräften für jedes Kind und auch den schon frühen Unterricht in Fachrichtungen. Ebenso wie die Mädchen und Jungen darstellenden Schilder aus Holz, die vielfach an Schulwegen oder anderen Gefahrenstellen aufgestellt werden und "die Autofahrer zur Vorsicht anhalten".

Der mit der Gänseliesel abgewandelte Neustädter "Neptunbrunnen" in Frankenpark "Blumenhügel". © oh



Der mit der Gänseliesel abgewandelte Neustädter "Neptunbrunnen" in Frankenpark "Blumenhügel". Foto: oh



Ein interessantes Kapitel Stadtgeschichte über die reisenden Händler wurde ihr im "Omi Hino Shonin Museum" vermittelt. Und japanische Brauchtum erlebte sie beim "Hino-Matsuri-Fest" mit den historischen Festwagen (Hikiyamas), die zum "Watamuki"-Schrein führen. Sie lernte zudem Männer der ersten Stunde des Parkes kennen – unter ihnen Takaji Toyoda, der 1996 und 1997 in Neustadt und für den "Blumenhügel" arbeitet – sowie Keichiro Nakta, dessen Schwägerin Shiho Kawara in der Dachsbacher Feinbäckerei Arndt Erbel ein einjähriges Praktikum absolvierte.

Viele schöne Begegnungen für Oppelt auch beim Pflanzen von Süßkartoffeln im Garten der Gastfamilie oder Ernten von Bambussprossen, beim Besuch eines Rhododendren-Tales sowie eines Reisfeldes, beim Spaziergang zu einem Tempel, bei der Führung eines Hauses der einstigen reisenden Händler oder einer Einrichtung für Senioren.

Offizieller Empfang und Welcone-Diner

Der Höhepunkt der offiziellen Mission von Jaqueline "Hana" Oppelt sollte die "Hino Town Office Zeremonie", also der Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Naohiro Fujsawa und seinen Stellvertreter Yoshiaki Hirao sowie leitenden Verwaltungskräften und dem Präsidenten des Verbandes für internationale Freundschaften in Hino, Sakayu Okuda mit seinem Vertreter Masao Fujisawa an der Honoratioren sein. Ferner ein "Welcome-Diner" auf Einladung des Verbandes für internationale Freundschaften, bei dem die Botschafterin der fränkischen Partnerstadt ebenso eine überwältigende Gastfreundschaft genoss, wie während ihres gesamten Aufenthaltes, bei dem ihr die Wünsche von den Augen abgelesen wurden.

Im September wird Jaqueline Oppelt an fünf verschiedenen Orten im Landkreis ihren Reisebericht erstatten und dafür werben, die Partnerschaft (wieder-) zu beleben. Auch wenn Hino - 1955 in einer Gebietsreform aus sieben Dörfern gebildet - ähnlich wie Neustadt, in zentraler Lage viele Möglichkeiten zu Besichtigungstouren bietet, will Oppelt die Stadt "nicht als Touristenattraktion hochschaukeln beziehungsweise anpreisen". Vielmehr sind es für sie "die Begegnungen und die Verbindungen - also die Freundschaft - mit Menschen", die sie leiten, "dieser Partnerschaft Leben einzuhauchen und ihr ihren Wert zu geben". Dazu sucht sie Mitstreiter: "Für eine lebendige Partnerschaft bedarf es der Mithilfe und des Engagements interessierter Menschen". Diese könnten sich gerne mit ihr in Verbindung setzen (E-Mail HanatoHino@gmx.de, Telefon 0174/2465695).

Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier begrüßt "die Initiative mit viel Herzblut" von Jaqueline Oppelt und wird gerne jederzeit Gäste aus Hino in Neustadt willkommen heißen. Eine offizielle Delegation werde herzlich willkommen sein und mit offenen Armen empfangen und deren Besuch sicher auch erwidert werden, was allerdings wie schon vor 20 Jahren, nicht aus dem Stadtsäckel finanziert würde. Für eine vitale Partnerschaft mit vielen Begegnungen, wie etwa mit Montespertoli in der Toskana, sei die Entfernung jedoch einfach zu groß, der Flug zu teuer. Dennoch werde er gerne alle Bestrebungen unterstützen, die den Kontakt zwischen Hino und Neustadt mit dem Karpfen als verbindendes Element stärken.

Harald J. Munzinger