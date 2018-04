Stadtrat gibt grünes Licht für Radeln in Gegenrichtung

Zudem soll ein Schutzstreifen angebracht werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Gegen vier Stimmen beschloss der Stadtrat, den Radverkehr in der Würzburger Straße entgegen der Einbahnrichtung freizugeben. Sicherheitsbedenken schränkten das Votum ein.

Für das genehmigte Radeln in Gegenrichtung der Einbahnstraße soll auch in der Bamberger Straße ein Schutzstreifen angebracht werden. © Harald Munzinger



Der städtische Radwegbeauftragte Günther Leidenberger hatte bei der Verkehrsbehörde den Antrag gestellt, in der Einbahnstraße den Radverkehr in der Gegenrichtung freizugeben. Dies könne unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden, erklärte stellvertretender Ordnungsamtsleiter Alwin Albert in der Stadtratssitzung und nannte dazu die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und eine "ausreichende Begegnungsbreite" von 2.50 Meter für die Fahrgasse und 1,25 Meter für einen Fahrrad-Schutzstreifen.

Beide sei in der Würzburger Straße mit dem innerstädtischen Tempolimit und einer durchschnittlichen Fahrbahnbreie von 4.50 bis 4.80 Meter gegeben, die Mindestbreite sogar deutlich überschritten, so Albert zur befürwortenden Stellungnahme der Verkehrsbehörde: "Die Voraussetzungen für die Freigabe des Radverkehrs in Gegenrichtung der Würzburger Straße sind in verkehrlicher, örtlicher und baulicher Hinsicht gegeben, einer Freigabe steht nichts im Wege".

Schutzstreifen für Radfahrer

Antragsteller Leidenberger begrüßte die positive Stellungnahme, die Alwin Albert mit der Auflage eines 1.25 Meter breiten Fahrradschutzstreifens von der Zufahrt zum Allee-Hotel bis zur Einmündung der Oberen Bleichgasse. Die weiße, nachts leuchtende Markierung könne zum Be- und Entladen überfahren werden. In der Bamberger Straße, in der schon lange der gegenläufige Radverkehr erlaubt ist, soll nach Alberts Auskunft des Schutzstreifen ebenfalls angebracht werden. Stadtauswärts fahrende Radler dürfen den Schutzstreifen nicht benutzen.

Auch Zustimmungen zum ("legalisierten") Radverkehr in Gegenrichtung der Würzburger Einbahnstraße – als sinnvolle Anregung und gute amtliche Ausarbeitung gewürdigt - waren mit Anmerkungen zur Sicherheit verbunden, wurde unter anderem angemerkt und die rote Markierung des Schutzstreifens, wie bei den Firmeneinfahrten in der Karl-Eibl-Straße vorgeschlagen. Diese wurde nicht zuletzt aus Kostengründen auch angesichts der irgendwann nötige Fahrbahnerneuerung abgelehnt. Für die Entschärfung eines neuralgischen Punktes bei der Einmündung der Oberen Bleichgasse soll mit der Polizei eine Lösung erörtert werden.

