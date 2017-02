Stadtratssitzung in Neustadt: Edeka-Markt im Fokus

NEUSTADT/AISCH - Der Stadtrat koppelt sein Ja zu einem neuen Edeka-Markt am nördlichen Altstadtrand an eine langfristige Bestandgarantie des "E-Centers" in der Nürnberger Straße. Skeptisch sieht er dagegen die geplante "Netto"-Ansiedlung als Nahversorger des Stadtteiles Riedfeld. Das und noch mehr war Inhalt der Stadtratsdebatte in Neustadt.

Der Architekt Gero Graf (r.) stellte die Planung für den Edeka-Markt an der Markgrafenstraße vor, aufmerksam verfolgt von Bürgermeister Klaus Meier, dem geschäftsleitenden Andreas Herzog und Baumamtschef Gerald Schorr. © Harald Munzinger



Sehr skeptisch zeigte er sich bei der geplanten "Netto"-Ansiedlung als Nahversorger des Stadtteiles Riedfeld mit zwei Fachmärkten am westlichen Stadtrand hinsichtlich der Verkehrssituation.

Eigentlich nach dem Antrag von CSU-Fraktionsvorsitzendem Christian Köstner zur Beratung in den Fraktionen und über deren Statements im Ältestenrat von der Tagesordnung der Stadtratssitzung genommen, sollten über die beiden Märkte ergebnisoffen geschlagene zwei Stunden debattiert werden. Da die Edeka-Pläne auf dem "Ziegler-Areal" an der Markgrafenstraße schon im Vorfeld die Gemüter bewegten, war die "Zuhörergalerie" im großen Sitzungssaal dicht besetzt.

Der für Expansion und Immobilien zuständige Edeka-Regionalleiter Florian Hofmeister versicherte zwar ebenso wie dessen Betreiber Christian Kurz, dass man den Markt an der Nürnberger Straße "definitiv halten und nicht der Konkurrenz überlassen" wolle, doch hätte wohl nur eine schon langfristige Verlängerung des Mietvertrages die Zweifel daran ausgeräumt. Diese kamen quer durch die Fraktionen mit den Befürchtungen zur Sprache, dass die Nahversorgung für das weiträumige Siedlungsgebiet im Südosten mit etwa einem Viertel der Stadtbevölkerung gefährdet sein könnte, wenn ein größerer Edeka-Markt an der Markgrafenstraße entsteht.

Quer durch die Stadtratsfraktionen wird der Erhalt des "E-Centers" an der Nürnberger Straße gefordert, der nicht durch einen weiteren Edeka-Markt gefährdet sein soll. © Harald Munzinger



Dass man dumm wäre, den bestens eingeführten Standort aufzugeben, letztlich aber kein Vertrag, sondern die Wirtschaftlichkeit getragen von der Kundentreue die Bestandsgarantie sei, machte Betreiber Kurz mit einem entschiedenen Bekenntnis für seinem Markt an der Nürnberger Straße deutlich, in dem auch die Bäckerei und einem vergrößerten Café gesichert sind.

Er hielt es zugleich für ebenfalls dumm, die Chance auf den Edeka-Markt an der Markgrafenstraße ungenutzt zu lassen. Es gebe "selten eine solch ideale städtebauliche Situation in Altstadtnähe und gleichzeitiger bester verkehrlicher Anbindung", schwärmte der Architekt Gero Graf, dessen Büro in Montabaur bundesweit große Märkte bis hin zu Outlet-Centern plant. Sein Entwurf eines Arkadengebäudes und attraktiven Monolithbauwerkes mit großem Café als Marktzugang stieß im Stadtrat als eine Bereicherung an der nördlichen Altstadtperipherie auf breite Zustimmung. Als Brückenschlag von den Herrenbergen zur Altstadt definiert und "Aufwertung des Areals" nahe des Schlosskomplexes begrüßt, sicherte Graf zu, dass man bei den weiteren Planungen und diversen Untervermietungen auf Wünsche und Anregungen aus den Stadtrat eingehen werde.

Wunschstandort fürs Feuerwehrhaus

Der Markt ist mit einer Verkaufsfläche von 2650 Quadratmetern und 150 Parkplätzen konzipiert, die Zufahrt von den parallellaufenden Bundesstraßen 8 und 470 kurz, die innerörtliche Erschließung über Schlosswiesenstraße und Schnizzersweg gewährleistet, ebenso die fußläufige Anbindung der Altstadt. Zwar wäre das sicher ein Wunschstandort für das Feuerwehrhaus gewesen, wollte dies Dritter Bürgermeister Helmut Mondel nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen, mochte sich aber auch mit dem Marktkonzept anfreunden, mit dem sich die Planung eines breiteren Geh- und eventuellen Radweges zur Schule verknüpft. Zur Enge der Markgrafenstraßen zerstreute der Planer Bedenken.

Dessen Prokurist betonte, dass das Unternehmer Ziegler vor Ort bleibe, allerdings nicht mehr mit der umfänglichen Lagerhaltung. Die wichtigsten Artikel sollen in zwei Containern erhältlich sein, ein Onlineshop forciert und Hausmeisterdienste angeboten werden. Die Büroräume wären im Obergeschoss des Eingangsgebäudes zum Markt vorgesehen. Könnten die Weichen für den Erhalt des E-Centers in der Nürnberger Straße gestellt werden, signalisierte der Stadtrat seine Zustimmung für den Vollversorger. Darüber abgestimmt soll in einer der nächsten Sitzungen werden.

Das gilt auch für ein Bauträgerprojekt des Neustädter Architekten Udo Würffel von der auf Gewerbeobjekte, Industrieanlagen, Verwaltungsgebäude, Warenhäuser, Unterhaltungsstätten und Ingenieurbauten spezialisierten "Firmengruppe Würffel". Er plant auf eigenem Grund westlich des Autohauses Pillenstein einen Lebensmittelmarkt mit rund 1000 Quadratmetern, woran "Netto" mit einem langfristigen Vertrag Interesse habe, wie er es dem Stadtrat vortrug. Zudem sollen zwei Fachmärkte mit etwa 700 beziehungsweise 750 Quadratmetern errichtet werden, deren Türen noch für alle Branchen offen stehen; ein Angebot des Neustädters Würffels insbesondere an einheimische Interessenten. Mit Beispielen von Objekten etwa aus Allersberg oder Leutershausen zeigte er Möglichkeiten der einer ansprechenden modernen optischen Gestaltung am westlichen Stadteingang auf und betonte, dass ihm die Nahversorgung im Stadtteil Riedfeld besonders am Herzen liege, was für diesen zweifellos eine Bereicherung sei.

Udo Würffel hatte sich schon bei der Regierung, beim Landratsamt, beim Staatlichen Bauamt (Verkehr) und der Unteren Naturschutzbehörde positive Stellungnahmen eingeholt. Im Stadtrat hegte man indes quer durch die Fraktionen Bedenken, dass die verkehrliche Situation auf der stark frequentierten Bundesstraße befriedigend zu lösen sei, auf der Würffel stadtauswärts eine Linksabbiegespur und zudem eine Querungshilfe für Fußgänger aus dem Siedlungsgebiet Richtung Flugplatz plant. Während Ratsmitglieder durch die mit hohem Tempo kommenden Kraftfahrzeuge einen besonderen Gefahrenpunkt befürchteten, wäre für den Planer die Querungshilfe geeignet, das Tempo zu drosseln.

Die Vorschläge sollen nun in den Fraktionen beraten werden, ehe der Stadtrat über die Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungspläne für ein "Sondergebiet Edeka-Markt Markgrafenstraße" und Nahversorgung Riedfelder Ortstraße mit Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes" beschließen wird. Seitens der Landesplanung bei der Regierung wurde für beide Objekte Zustimmung signalisiert. Mit ihnen hätte Neustadt schließlich acht Verbrauchermärkte.

Harald J. Munzinger