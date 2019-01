Steigerwald Tourismus e.V. präsentiert sich in Berlin

Erfolg auf größter Publikumsmesse - Heimspiel in Nürnberg im Februar - vor 12 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Aktuell präsentieren sich der Landkreis mit den Steigerwald Tourismus e. V. auf der "Grünen Woche" in Berlin mit erfreulicher Besucherresonanz. Begonnen hatte die Messesaison in Stuttgart, ab 27. Februar ist das "Heimspiel" für die "Naherholer" auf der Freizeitmesse in Nürnberg.

Am Steigerwaldstand freut man sich Stuttgart auch in Berlin über reges Besucherinteresse. © Privat



Am Steigerwaldstand freut man sich Stuttgart auch in Berlin über reges Besucherinteresse. Foto: Privat



"Wenn es draußen grau und ungemütlich ist, machen Viele besonders gerne bereits Pläne für den nächsten Urlaub", weiß man in Touristzentrale in Scheinfeld. Gelegenheiten dazu bieten Anfang des Jahres verschiedene Reisemessen, auf denen sich Reiseveranstalter und Destinationen aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt präsentieren. Den Auftakt machte die CMT in Stuttgart. An neun Messetagen besuchten insgesamt 260.000 Besucher die weltweit größte Publikumsmesse für Reise und Freizeit, die dieses Jahr mit 2.207 Ausstellern einen neuen Rekord aufstellte. Eine ideale Plattform also auch für den Steigerwald Tourismus e.V., der die Messe in Stuttgart nutzte, um für die Ferien- und Genussregion zu werben und Gäste für einen Urlaub im Steigerwald zu begeistern.

In persönlichen Gesprächen informierten sich die Messebesucher ausführlich über Angebote rund um die Themen Wandern, Radfahren und Entspannen. Neben Übernachtungs- und Campingmöglichkeiten waren auch Gruppenangebote stark nachgefragt. Um die Besucher bereits vor Ort von den kulinarischen Vorzügen des Steigerwald zu überzeugen und Lust auf Urlaub zu machen, boten verschiedene Winzer vor Ort ihre Weine zur Verkostung an und sorgten so für regen Andrang am Messestand. Nun wird die Werbetrommel für den Steigerwald und Landkreis als die "Mehrregion Frankens" auf der "Grünen Woche" in Berlin. Von dort wird ein vielversprechender Start gemeldet, was mit dem erfolgreichen Messeauftakt die Freude auf viele Gäste und ein erfolgreiches Urlaubsjahr 2019 nährt. Imagewerbung für die Genussregion mit landschaftlicher und kultureller Vielfalt wird auch noch in weiteren Städten quer durch die Republik betrieben.

nb