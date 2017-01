Sternensinger sammeln für Zukunft der Turkana-Kinder

NEUSTADT/AISCH - Knapp 190 Sternsinger ziehen am Dreikönigstag in den Pfarrgemeinden Neustadt/Aisch und Emskirchen aus, um Spenden für notleidende Kinder zu sammeln. In diesem Jahr soll ihre Hilfe in erster Linie einer der trockensten Regionen der Welt, der Turkana in Nordwesten Kenias, zugute kommen.

Bürgermeister Klaus Meier legt großen Wert auf das Segenszeichen "20*C+M+B*17" über der Rathaustüre. Die Botschaft "Christus segne dieses Haus" nehme man für das ganze Jahr mit. Foto: Harald Munzinger



Ehe sie mit Kreide ihre Segenszeichen in der Kreisstadt sowie im Markt Emskirchen auf die Haustüren schreiben, besuchten sie das Rathaus und Landratsamt, das Krankenhaus sowie Seniorenheime und Geldinstitute.

Bürgermeister Klaus Meier freute sich, dass auch dies zu einem schönen Brauch geworden sei und legte großen Wert auf das Segenszeichen "20*C+M+B*17" über der Büro- und Rathaustüre. Die Botschaft "Christus segne dieses Haus" nehme man für das ganze Jahr mit.

Sie machten sich, wie einst die Könige dem Stern folgend, auf den Weg, um Not leidenden Kindern in der Welt neue Wege zu eröffnen, machte die von Theresia Rödinger vom Sachausschuss Mission der katholischen Pfarrgemeinde begleitete Sternsingergruppe beim Besuch im Rathaus deutlich.

Bei den Vorbereitungstreffen waren die knapp 190 Jugendlichen (über 100 davon in Neustadt) mit der dramatischen Situation in Kenia vertraut gemacht worden, die auch Bürgermeister Meier mit der Hungersnot und anderen Problemen ansprach.

Die von den Kindern und Jugendlichen übernommene Sternsingermission sei eine gute Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und sich bewusst zu machen, "wie gut es uns geht"; alleine schon mit der sicheren Trinkwasserversorgung. Es sei wichtig, über den eigenen Überfluss und die Not in anderen Regionen der Welt nachzudenken und etwas demütiger zu werden, erklärte der Bürgermeister, dessen Töchter einst auch im ökumenischen Geist als Sternsinger unterwegs gewesen waren. Zornig mache es ihn, so Meier, wenn er an die Massen hierzulande weggeworfener Lebensmittel denke.

Angesichts der Wetterprognosen riet er den Kindern und Jugendlichen, sich warm gekleidet und bei Schnee und Eis vorsichtig auf den Weg zu machen. Dazu gab es eine süße Wegzehrung und eine Spende für die Aktion von Kindern für Kinder.

Die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar werden jeweils von einem Sternträger begleitet, die Gruppen mit erfahrenen Sternsingern – etliche sind seit vielen Jahren dabei und wettererprobt – und Neulingen gemischt sein. Gut zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen seien Mädchen, ließ Theresia Rödiger wissen.

Die Aussendungs-Gottesdienste für die rund 190 Sternsinger unter bundesweit 300.000 finden am Freitag zeitgleich um 9 Uhr in der katholischen St. Johanneskirche in Neustadt sowie Maria Königin-Kirche in Emskirchen statt. Unterwegs sind die Sternsingergruppen unter den Motto "Zukunft für die Turkana-Kinder". Denn deren Lebensbedingungen würden zunehmend lebensfeindlicher, wird zur Aktion 2017 erklärt.

Grund dafür sei der Klimawandel mit einem verhängnisvollen Kreislauf: "Familien leiden unter Hunger, Kinder sind unter- und mangelernährt, was häufig dramatische Folgen für ihre Entwicklung hat. Dürreperioden mehren sich und dauern länger".

Da es wenig regne, fehle es an Weideland, was immer wieder zu Konflikten führe. Die Tiere hätten nicht ausreichend zu fressen, vermehrten sich nicht gut und gäben zu wenig Milch und Fleisch, wird die dramatische Situation beschrieben.

Mit den Spenden soll bitterste Not gelindert werden, wozu vor Ort Projektpartner sorgen. Im letzten Jahr erbrachte die Sternsingeraktion stolze 46.248.323 Euro.

