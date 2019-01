Sternsingen für die Armen: Kinder sind für Kinder unterwegs

NEUSTADT/AISCH - Ehe sie an Heilig Drei König in Neustadt und seinen Ortsteilen sowie in Emskirchen und Umgebung die Segenswünsche in die Häuser bringen, machte eine kleine Abordnung der nahezu 160 Sternsinger der beiden Pfarrgemeinden wieder Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier die Aufwartung. Mit Kreidezeichen sollte das Rathaus für 2019 gesegnet werden.

Bürgermeister Klaus Meier assistierte Max und Simon Goßler sowie Hannes Kreß (v. l.) bei der Erneuerung der sehr hoch angebrachten Jahreszahl im Segenswunsch auf der Rathaustüre. Foto: Harald Munzinger



Er freue sich jedes Jahr auf diesen Besuch, ließ das Stadtoberhaupt die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar willkommen, als die Simon und Max Goßler sowie Hannes Kreß ein fröhliches und gesegnetes Jahr wünschten. Es sei bemerkenswert, dass sich immer wieder so viele Kinder und Jugendliche in doppelter Mission auf den Weg machten, bewunderte Meier die auch von vielen ehrenamtlich wirkenden Erwachsenen begleitete Sternsingeraktion. Denn Segen soll diese auch immer wieder in arme Regionen der Welt bringen.

Man könne sich in einem reichen Land wie Deutschland die bittere Armut kaum vorstellen, die in Peru herrsche und dort besonders hart die Kinder treffe, ging der Bürgermeister auf den diesjährigen Schwerpunkt der Spendenaktion ein. Sie ist wiederum über das Kindermissionswerk darauf ausgerichtet, mit "der weltweit größten Solidaraktion von Kindern für Kinder" bittere Armut zu lindern und neue Lebensperspektiven zu eröffnen. Dass dies bei dem Peruprojekt auch mit der Inklusion verbunden sei, begrüßte Meier, da die Lage für behinderte Kinder in Armutsregionen besonders prekär sei.

"Hier wird etwas Tolles bewegt"

Hier werde "etwas Tolles bewegt", betonte das Stadtoberhaupt den Effekt der Sternsingeraktion, bei der "mit relativ wenig Geld viel bewegt" werden könne. Meier würdigte auch die überwiegende Freizügigkeit der Menschen, die von den jungen Königen im Alter von acht bis 18 Jahren um Spenden gebeten würden; gute Erfahrungen, die auch seine Töchter gemacht hätten, die einige Jahre im ökumenischen Geist als Sternsinger unterwegs waren. Abweisungen seien eher die Ausnahme, weiß auch Theresia Rüdiger, die seit vielen Jahren dem Team angehört, das die Sternsingergruppen vorbereitet und begleitet.

28 werden am Sonntag, 6. Januar, in der Neustädter Pfarrkirche St. Johannes im Gottesdienst ausgesandt. Sie haben in Vorbereitungstreffen über die Armut in Peru erfahren und wie das Missionswerk mit den gesammelten Spenden Bildung und Inklusion vor Ort fördert; in diesem Jahr zum 61. Mal. Nach Angaben des Kindermissionswerkes können mit den bundesweit von rund 300.000 Mädchen und Jungen gesammelten "Dreikönigsspenden" jährlich rund 2200 Projekte weltweit gefördert werden, wie es Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer wissen ließ, der in seiner Ansbacher Residenz ebenfalls Besuch von Caspar, Melchior und Balthasar mit besten Wünschen fürs neue Jahr erhalten hatte.

In Neustadt statteten Simon und Max Goßler sowie Hannes Kreß auch dem Landratsamt, Seniorenheimen und dem Krankenhaus sowie Sparkasse und VR-Bank ihren Besuch ab und konnten sich neben Geldspenden auch über kleine persönliche Geschenke freuen. Die kommen mit reichlich Süßigkeiten der "Tafel" und damit ebenfalls Kindern zugute, die auch im reichen Land vom Schatten der Armut betroffen sind.

Harald J. Munzinger