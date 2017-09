Stimmkonferenz: Scheuenstuhl erneut nominiert

Auch Bezirksrat Ronald Reichenberg tritt 2018 an - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Stimmkreiskonferenz der SPD-Kreisverbände Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Fürth-Land nominierte die Landtagsabgeordneten Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg für die Wahl 2018.

MdB Carsten Träger gratulierte Ronald Reichenberg, Harry Scheuenstuhl und Stefan Fleischmann ebenso zur Nominierung wie Kreisvorsitzender Markus Simon und MdL Host Arnold (v. l.). Foto: Harald Munzinger



Mit der Wiederwahl war die hohe Wertschätzung der in ihrer ersten Legislaturperiode geleisteten Arbeit für die Menschen in der Region verbunden.Das würdigten der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger, MdL Host Arnold, Kreisvorsitzender Markus Simon sowie Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier und sein Scheinfelder Amtskollege Claus Seifert in der moderierenden Rolle des Präsidiumssprechers das Wirken beider Politiker. Per Videobotschaft empfahl Landtags- Fraktionschef Markus Rinderspacher den Delegierten eine überzeugende Nominierung Scheuenstuhls, der "einen Klasse Job gemacht" und im Landtag "wertvolle Akzente gesetzt" habe.



Ihm versagte denn auch nur eine Enthaltung das 100-prozentige Votum der 71 Delegierten. Ein ausgezeichnetes Ergebnis, dass Harry Scheuenstuhl nach Carsten Trägers Einschätzung "völlig zurecht" verdient habe, der sich mit seiner "speziellen, mitunter etwas ruppigen Art" ein- und durchsetze: Mutig, emsig, schlau, unverdrossen, durchsetzungsstark und hartnäckig, bodenständig ganz nah bei den Menschen, ausdauernd und kompetent, wie sich die Attribute für den SPD-Politiker mit der "sonoren mittelfränkischen Stimme" summierten, während die CSU-Kollegen "nur die Sprechzettel der Staatsregierung ablesen" würden. Ein "äußerst motovierter Politiker" eben, der für sein Mandat "sehr geeignet" sei.





Dass sie immer da seien, wenn sie gebraucht würden und sich in ihrem jeweiligen Bereich engagiert für die Belange der Kommunen und Bürger einsetzen, galt die Anerkennung Harry Scheuenstuhl und Ronald Reichenberg gleichermaßen, die für Bürgermeister Meier "nicht mehr aus den Parlamenten wegzudenken" seien. Aus diesen legten beide Rechenschaft ihrer ersten Amtsperioden und machten deutlich, dass es noch viele Aufgaben zu bewältigen gibt, man daran weiter engagiert mitwirken will.

Erfolgreiche Opposition auf Umwegen

Scheuenstuhl vermisste in der großen Politik die Kompromisse in der Kommunalpolitik. So musste er sich erst daran gewöhnen, dass SPD-Anträge grundsätzlich abgelehnt würden und später mit dem CSU-Siegel wieder auftauchten. Auch das sei erfolgreiche Oppositionsarbeit, gehe es doch schließlich um die Sache. Sein Fokus liegt auf der Umweltpolitik, sein streitbares Wirken ist dabei auf die Windkraft ebenso ausgerichtet, wie auf den Verzicht auf Glyphosat (auch auf kommunalen Flächen), Gentechnikfreies Bier, auf das Fracking-Verbot oder Mikroplastik, Nitrat im Grundwasser sowie in den Wäldern. An der Seite der Kommunen ist Scheunenstuhl bei der Sanierung von Abwasserkanälen oder Bädern, bei der Hochwasserfreilegung oder dem Freistellungsanspruch für Kommunalpolitiker, bei Sport, Kultur oder Asyl und schließlich auch beim nachdrücklich geforderten Verzicht auf Grabsteine "mit dem Blut von Kinderhänden".



"Keine Luftschlösser, sondern Anliegen bis runter durchsetzen" lautet Scheuenstuhls Devise, dessen Einsatz für die Gleichstellung der Hochwasseropfer in Westmittelfranken und Niederbayern ebenso besonders gewürdigt wurde, wie sein Bemühen um die optimale Ausstattung der Polizei und seine Wertschätzung des Ehrenamtes durch tätiges Mitwirken bei BRK und Arbeiterwohlfahrt. Sein eindringlicher Appell, 2018 den Einzug von "Faschisten und Nazis" in den Landtag zu verhindern, galt von allen Rednern auch für die unmittelbar bevorstehende Bundestagwahl. Hier zähle jede Stimme, jeder Prozentpunkt für die SPD gegen die AfD. MdB und Kandidat Carsten Träger gab den Wahlhelfern Argumentationshilfen wie Rente, Lebensarbeitszeit oder Geld in Köpfe für die "Zukunftskonzepte" der Sozialdemokraten.

Als Direktkandidat soll Ronald Reichenberg mit 66 der 71 Delegiertenstimmen in die Bezirkstagswahl 2018 gehen. Der 57-jährige Beauftragte für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention an den Kreiskliniken, Stadt- und Kreisrat, Mitglied in Gesundheitsausschüssen sowie stellvertretende Vorsitzende der Orts- und Kreisverbände nimmt sich besonders der sozialen Themen, Erziehung, Bildung, Gesundheit, Natur und Umwelt sowie Förderung und Ausbau des gemeinsamen Europas an. In den für ihn als dritte kommunale Säule unverzichtbaren "Bezirk gehört als Sozialparlament ein Sozialdemokrat" war sein Credo vom Beifall der Stimmkreiskonferenz in der vollbesetzten Scheune des Neustädter Brauereigasthofes "Kohlenmühle" begleitet. Dort waren vor fünf Jahren Harry Scheuenstuhl und Ronald Reichenberg erstmals für die politischen Ämter nominiert worden, mit denen sie Neuland betreten sollten. "Mit großen Erfolg", wie es die Versammlung bestätigte.



Von 70 Delegierten gaben 69 dem Listenkandidaten für den Landtag, Stefan Fleischmann (40), Postbeamter mit kommunalpolitischer Erfahrung aus Scheinfeld, ihre Stimme, 48 der Listenkandidaten für den Bezirkstag, Claudia Völkel aus Cadolzburg, die sich mit sozialem Engagement für das Mandat bewarb.

Harald J. Munzinger