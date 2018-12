Stimmungsvoller Nachmittag in der "NeuStadtHalle"

Senioren der Kreisstadt waren wieder zu Weihnachtsfeier eingeladen

NEUSTADT/AISCH - Zum zehnten Mal waren die Neustädter Senioren zu "ihrer" Weihnachtsfeier eingeladen und auch bei dem kleinen Jubiläum konnte sich Bürgermeister Klaus Meier über ein "volles Haus" in der "NeuStadtHalle am Schloss" mit ihren festlich dekorierten Tischen freuen.



Der "Resi-Chor" der AWO-Seniorenresidenz stimmte Weihnachtslieder an und viele der Gäste ein. © Harald Munzinger



Die große Gästeschar hieß er mit Rosemarie Meyer vom Seniorenrat willkommen, der wieder mit der Stadt Gastgeber war. Lotte Ballwieser galt als der derzeit geschäftsführenden Vorsitzenden mit ihrem Team sein besonderer Gruß und Heidemarie Werner, die den Vorsitz abgegeben hatte, der Dank für ihr Wirken. Den stattete er auch dem gesamten Gremium ab, das sich immer eifrig und sachkundig der Belange der Senioren annehme, ihnen Vorträge und Ausflüge und eben Veranstaltungen wie die "Seniorenweihnacht" im Zusammenwirken mit der Stadt biete, für die Andrea Hartmann versiert die Regie führte. Der Bürgermeister, der das Programm moderierte, freute sich über den Besuch eines Urgesteins der Stadtpolitik, des Trägers der Goldenen Bürgermedaille, Franz Bub, sowie von Altlandrat Adolf Schilling, was eine ganz besondere Bewandtnis haben sollte. Denn der passionierte Saxophonist brachte sich mit Margitta Kareth und Jürgen Nöller als "Lauschen und Lachen Team" mit Musik und Sketchen in die Programmgestaltung ein.

Für einen fröhlichen Auftakt sorgten die Mädchen und Jungen des "Schlosskindergartens" mit ihren Liedern, zwischen denen die Leiterin Karin Lucke Weihnachtsgedichte vortrug. So sollte der Advent in die Herzen gebracht und damit Hoffnung, Freude und Zuversicht verbreitet werden. Zum unterhaltsam stimmungsvollen Nachmittag trugen auch Lucie Kahl mit ihrem "Resi-Chor" der AWO-Seniorenresidenz, Daniela Berger mit dem heiteren Gedicht "Es Chriskindla mechd blau" sowie die Ipsheimer Harfengruppe unter der Leitung von Sabine Herderich mit Weihnachtsmelodien bei. Der Blick in sehr viele fröhliche Gesichter sollte Bürgermeister Klaus Meier sowie allen Mitwirkenden auf der Bühne wie auch im liebevollen Service eine wiederum rundum gelungene "Seniorenweihnacht" bestätigen. Denn Zeit für Andere zu nehmen, erfüllt Weihnachten. Die Gäste genossen sichtlich dieses wertvolle Geschenk.

