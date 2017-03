Störche siedeln sich im Landkreis Neustadt an

Der Landesbund für Vogelschutz gibt Informationen bekannt - vor 1 Stunde

GERHARDSHOFEN - Nahezu alle in den letzten Jahren besetzten Horste im Landkreis sind bereits wieder von Störchen "bewohnt". Nicht überall verlief der Bezug allerdings friedlich, waren teilweise heftige Horstkämpfe zu beobachten, wenn die Altsitzer ihre Domizile schon von Neulingen in Beschlag genommen vorfanden.

Ein Storchenpaar hat die Nisthilfe auf der Kirche in Gerhardshofen dankbar angenommen und sich häuslich eingerichtet. © Harald Munzinger



Ein Storchenpaar hat die Nisthilfe auf der Kirche in Gerhardshofen dankbar angenommen und sich häuslich eingerichtet. Foto: Harald Munzinger



Der Storchenbeauftragte des Landesbundes für Vogelschutz, Erwin Taube, schätzt die Zahl der schon früh eingetroffenen Störche auf rund 90 Prozent. Da es von Jahr zu Jahr mehr werden, kommt es häufiger vor, dass Ankömmlinge von Artgenossen vertrieben werden, die sich schon zuvor niedergelassen haben, oder jene auch das schon sicher geglaubte Nest verlassen müssen. Für die "Obdachlosen" wäre allerdings mit Horsten noch ausreichend gesorgt, die zum Beispiel in Scheinfeld, Neuhof , Langenfeld oder Gunzendorf im letzten Jahr unbesetzt geblieben waren. Auch ein zusätzlicher Horst in Dachsbach wäre noch frei.

Ob die Alternativen angenommen werden, bleibt abzuwarten; ebenso, ob alle Störche sesshaft bleiben, wo sie ihre erste Station nach der Rückkehr aus dem Winterquartier gemacht haben. So waren in Neustadt auf dem Rathausdach schon einzelne Untermieter kurzzeitig beobachtet worden, auf dem sich jetzt ein Paar häuslich einzurichten scheint. In Gerhardshofen sind nach den Beobachtungen von Horstbetreuerin Heike Seefried fünf der sechs Horste schon komplett besetzt, vier davon mit bekannten Ringstörchen, einer mit Neulingen. Auch in Forst hat sich ein Paar niedergelassen. Dankbar wurde von Familie Adebar ein Reiter angenommen, der auf dem Dach der Kirche anstelle des kunstvollen Eigenbaues der Störche angebracht worden war, der nicht auf Dauer sicher schien.

Manche eine dieser Konstruktionen haben Herbst- und Winterstürme schon von den Dächern gefegt. Nun aber ist diese Nisthilfe stabil, die Heike Seefried „eingeflochten“ und das Storchenpaar schon für die künftige Kinderstube „eingerichtet“ hat.

Kolonienbildung einst undenkbar

Wie in Gerhardshofen und insbesondere Uehlfeld – mit 18 Horsten das Storchendorf Bayerns – sowie in Ipsheim erfolgte unterdessen eine Kolonienbildung, die man nach den Feststellungen von Erwin Taube früher in dieser Region nicht für möglich gehalten hatte. Ebenso wenig wie die ersten Rückkehrer aus dem Winterquartier Mitte Februar. Taube erinnert sich an die Renovierung des Ipsheimer Kastenbaues, bei der man sich auf die Ankunft der Störche – 1998 erste Ansiedlung nach über 30 Jahren Pause - in den ersten Apriltagen eingestellt hatte. Inzwischen seien, so Erwin Taube, die Zugstrecken kürzer, die meisten Winterquartiere in Spanien.

Nicht nur dort sind Mülldeponien beliebte Standorte, auch einzelne Überwinterer im Landkreis wissen die Kreisdeponie bei Dettendorf als Futterreservoir zu schätzen, das mit der Bioabfallmiete im Sommer ganze Storchenkolonnen lockt. Die starke Zunahme Adebars im Landkreis machen die Aufzeichnungen des LBV-Storchenbeauftragten Erwin Taube deutlich. Hatte er im Jahr 2000 bei fünf Paaren 12 ausfliegende Jungstörche, oder 2005 bei sieben Paaren 21 Junge notiert, hatten im letzten Jahr von 52 Paaren 48 gebrütet und sind 118 junge Störche ausgeflogen; allerdings mit einigen schon frühzeitigen Ausfällen. 2015 hatten von 43 Paaren 39 erfolgreich gebrütet und mit 113 Jungstörchen für reichlich Nachwuchs gesorgt.

2014 waren es 85 Junge aus 39 Horsten, im schicksalhaften Jahr zuvor überlebten nur 31 Jungstörche von 28 Brutpaaren, 2012 waren es 59 aus 19 „Kinderstuben Adebars“. Mit der frühen Rückkehr wird auch das „Brutgeschäft“ früh einsetzen, was Storchenfreunde besorgt, dass diesem späte Frühjahrsfröste, Kälte und Regen (wie 2013) schaden könnten. Zunächst aber überwiegt die Freude an den vielen besetzten Horsten und durch die Wiesen streifenden Störche. Ein Bild, das man vor allem im Aischtal nicht mehr missen möchte und das schon fast vergessen ließ, dass es lange Zeit keine Störche im Landkreis gab, es in Neustadt über 50 Jahre gedauert hatte, bis sie sich wieder auf dem Rathaus ansiedelten.

Harald J. Munzinger