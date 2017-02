Streit um Edeka-Standort: CSU legt Veto ein

NEUSTADT/AISCH - Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet Edeka-Markt Markgrafenstraße befasst sich der Neustädter Stadtrat am 22. Februar in einer öffentlichen Sitzung. Der CSU-Ortsverband fordert "die Neustädter Stadtverwaltung und den Bürgermeister dazu auf, die Nahversorgung am jetzigen Standort zu sichern - für Neustadt, für die Neustädter Bürger!"

Für dieses Gelände liegt dem Stadtrat der "vorhabenbezogene Bebauungsplan Sondergebiet Edeka-Markt Markgrafenstraße" vor. Der CSU-Ortsverband hat dagegen schon ein entschiedenes Veto eingelegt. © Harald Munzinger



In einer Pressemitteilung der CSU wird vermutet, dass die Entscheidung für einen neuen Standort des Edeka-Marktes auf dem ehemaligen Ziegler-Gelände an der Markgrafenstraße "rein aus der Überlegung heraus getroffen wurde, den Supermarkt weiter zu vergrößern". Dabei würden jedoch die Menschen vergessen, für die vielfach der "Edeka-Markt in der Nürnberger Straße seit Jahrzehnten eine beliebte und alt bewährte Einkaufsmöglichkeit" sei.

Zudem sei er "ein Nahversorger für einige tausend Neustädter Bürger, die alltäglich in dem Markt einkaufen, darunter viele Senioren und sozial schwache Familien, welche durch die Standortverlegung erhebliche Einschränkungen in ihrem Alltag in Kauf nehmen" müssten. Deshalb möchte der CSU-Ortsverband nach Mitteilung seines Vorsitzenden Markus Löw "den Standort Nürnberger Straße unbedingt erhalten" wissen und spricht sich "vehement gegen diesen Umzug aus".

Eine mögliche Planung des Filialisten, am alten Standort einen kleinen Markt weiterzuführen, wäre für die CSU keine Lösung, das dessen Betrieb dann nach und nach im Sand verlaufen würde. Löw: "Das wären für uns luftleere Versprechungen". Das Projekt wird denn auch sicher Thema bei der CSU-Jahreshauptversammlung am 14. März in der "Kohlenmühle" mit Neuwahl der Vorstandschaft sein.

Ein Benefiz-Schafkopfturnier führt der CSU-Ortsverband am 24. März ab 18 Uhr im Gasthaus "Zur Sonne" durch.

