Motto: Freunde und Freude

Kreisjugendring lädt zu weiterer Sprachreise nach England ein - vor 9 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Unter dem Motto "Friends and Fun" lädt der Kreisjugendring auch 2019 wieder in den Sommerferien zu einer betreuten Schülersprachreise nach England ein.









"Englisch lernen unter Palmen – geht auch in England. Sonniges, mildes Wetter und die Sandstrände Torbays lassen richtiges Urlaubsfeeling aufkommen", macht der KJR Lust auf die nächste Sprachreise. In kleinen Lerngruppen mit maximal 15 Teilnehmern stehen Kommunikation und praktische Anwendung der Sprache im Vordergrund. Die Jugendlichen wohnen in privaten Unterkünften bei freundlichen Gastfamilien und nutzen so die Chance, ein neues Land mit Sprache und Kultur neu zu erleben. Auf dem Ausflugsprogramm stehen unter anderem ein Ganztagesausflug nach Cardiff, der Besuch des Dartmoor National Parks, eine Bootstour und Küstenwanderung und noch einige weitere Aktionen und Ausflüge. Dabei besteht die Gelegenheit, neu Erlerntes und Erlebtes in Englische Worte zu fassen.

Begleitet werden die Jugendlichen von eigenen Betreuern des Kreisjugendrings. Sie sind stets dabei – von Beginn bis zum Ende der Reise. Vor Ort stehen sie für alle Fragen bereit, sind Ansprechpartner und betreuen das Freizeitprogramm. Ob beim organisierten BeachSport, Sightseeing oder einem Abend am Strand: Langeweile bleibt ein echtes Fremdwort. Die Sprachreise des Kreisjugendrings Neustadt/Aisch-Bad Windsheim mit Busanreise ab/bis Neustadt a.d.Aisch - veranstaltet durch "LAL Sprachreisen" - findet vom 10. bis 26. August 2019 statt und ist geeignet für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Kreisjugendring unter 09161/92-2584 oder info@kjr-nea.de. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

nb