Stück Sicherheit: Ein neues Feuerwehrauto für Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Die Feuerwehr Neustadt verfügt über ein neues „Hilfsleistungs-Löschgruppenfahrzeug“, kurz „HLF 20“. Bei Einsätzen hat es seine „Feuertaufe“ schon bestanden, ehe es nun von den Pfarrern Christian Schäfer und Daniel Bittel geweiht und im großen Kreis von Einsatzkräften von Erstem Bürgermeister Klaus Meier Kommandant Michael Schöner offiziell übergeben wurde.

Nach dessen Weihe durch die Geistlichen Christian Schäfer und Daniel Bittel (v.l.) überreichte Bürgermeister Klaus Meier Kommandant Michael Schöner den symbolischen Schlüssel für das neue „Hilfsleistungs-Löschgruppenfahrzeug“.



Ein Großbrand im Burghaslacher Ortsteil Breitenlohe, bei dem am Vortag unter 250 Kräften auch die Feuerwehr Neustadt gegen die in den Abendhimmel lodernden Flammen ankämpfte und Kreisbrandinspektor Rüdiger Neumeister erfolgreich den Einsatz von Feuerwehren aus drei Landkreisen koordinierte, unterstrich die zwingende Notwendigkeit der optimalen technischen Ausstattung der Wehren neben deren bester Ausbildung. Dass sich die Kreisstadt dieser Verantwortung bewusst sei, würdigte dies Landrat Helmut Weiß ebenso wie deren steten Investitionen in die Sicherheit ihrer und auch der Landkreisbürger.

Bürgermeister Klaus Meier verwies auf die jüngsten Anschaffungen der Drehleiter und eines neuen Tanklöschfahrzeuges wonach nun der Freiwilligen Feuerwehr ein weiteres, „über modernste Technik verfügendes und ungeheuer schlagkräftiges Spezialfahrzeug an die Hand gegeben“ werde. Die Gesamtkosten bezifferte er auf 1.350.000 Euro, womit keine Luxusinvestitionen erfolgten, es zu bestmöglichen Voraussetzungen für den ungeheuer wertvollen Dienst der Feuerwehr „definitiv keine Alternative gibt“. Dazu zählte das Stadtoberhaupt unter Beifall auch ein neues, zeitgemäßes Feuerwehrgerätehaus“, dessen schon vor sechs Jahren beschlossener Bau nicht mehr verzögert werden dürfe.

Sinn der Bürgerinitiativen

Meier machte deutlich, wie sehr ihn das für die Motivation der Ehrenamtlichen ganz sicher nicht förderliche HickHack der letzten Monate aufwühle. Bei der Ehrung langjährig Aktiver vor der Fahrzeugweihe hatte Kreisbrandrat Alfred Tilz die Feuerwehr als sinnvolle Bürgerinitiative apostrophiert, was man von manch anderen nicht sagen könne. Auch ohne auf den Widerstand gegen den Standort des neuen Feuerwehrhauses einzugehen, wurde der Seitenhieb darauf mit viel Beifall quittiert. Und auch Kommandant Michael Schöner musste nicht deutlicher werden, als er beklagte, dass nicht alle das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte – 365 Tage rund um die Uhr zu schätzen oder die „Gesundheit des Menschen vor einen Baum“ zu stellen wüssten.

Bei allem Frust über das laufende Bürgerbegehren, sollte mit Ehrungen und Fahrzeugübergabe „ein großer Tag für die Feuerwehr Neustadt gefeiert werden“, zu dem sie Landrat Weiß beglückwünschte. Das stattliche neue „HLF 20“ war als „unentbehrliches Erstangriffsfahrzeug“ vor dem Rathaus „postiert“, wo es mit seinen Eigenschaften auch für überörtliche technische Hilfeleistungen vorgestellt wurde. Mit der Abgasnorm Euro 6 sollten Dieselfahrverbote seine Einsätze nicht gefährden, merkten Bürgermeister Klaus Meier und Kommandant Michael Schöner an, der unter anderem auf 2000 Liter Löschwasser sowie 120 Liter Schaum “an Bord“ die 16 Tonnen schweren und 300 PS starken Hilfsleistungs-Löschgruppenfahrzeug verwies. Ein fest eingebauter Stromerzeuger, Airbag und Atemschutz im Mannschaftsraum, zwei Rettungssätze oder ein Plasmaschneidegerät gehören neben der Normbeladung zur Ausstattung, die, so Schöner, „personalschwache Zeiten gerade tagsüber ganz einfach mit Technik wettzumachen“ vermag.

Anzahlung für Kreiszuschuss

Bürgermeister Meier sprach den Einsatzkräften die Anerkennung dafür aus, sich so schnell mit dem Fahrzeug vertraut gemacht zu haben, dass es sich schon bei ersten Einsätzen bewähren konnte und dankte für die Hilfe bei der Ausschreibung, die eine „schöne Summe Geld gespart“ habe, Dennoch schlägt das „HLF 20“ mit gut 500.000 Euro zu Buche, wovon der Kämmerer 125.000 Euro als stattliche Förderung abziehen kann, wenn er diese schon hätte. Auf Meiers Anmerkung, dass auch der Kreiszuschuss von 47.000 Euro noch ausstehe, reagierte Landrat Weiß humorvoll mit dem Hinweis auf die „Barauszahlung“, für die er mit einem Spendenumschlag die „Anzahlung“ leistete. Kommandant Schöner dankte den Bürgern der Stadt für ein so tolles Fahrzeug, und das Glück unter ihnen so engagierte Mitmenschen zu haben, „die für sie alle, egal welcher Rasse, Geschlecht, welcher Farbe ihr Leben riskieren, um das Ihre zu retten“.

Mit den verbleibenden rund 330.000 Euro erkenne die Stadt „die sehr große Einsatzbereitschaft der Aktiven der Neustädter Stützpunktfeuerwehr an“ und wolle sie unterstützen, führte es Bürgermeister Klaus Meier. Dafür könnten die 13.357 Einwohner Neustadts und jene im weiten Umland auf stete Hilfe vertrauen, sei es bei der Brandbekämpfung oder technischen Hilfeleistung. Mit dem hochmodernen und effektiven Fahrzeug werde „uns allen wieder ein Stück mehr Sicherheit gegeben“. Den Segen dafür spendeten Pfarrer Christian Schäfer – nach langer Krankheit als erste Amtshandlung im Kreis seiner Feuerwehrkameraden - und sein katholischer Kollege Daniel Bittel.

