Südwesttangente: Schaulustige verursachen weiteren Unfall

Nach einem Unfall in Fahrtrichtung Nürnberg krachte es auch auf der Gegenseite - vor 52 Minuten

FÜRTH - Am Dienstagvormittag kam eine 31-Jährige im Landkreis Fürth auf der Südwesttangente von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Kurz nach dem Unfall krachte es auch auf der Gegenfahrbahn - der Grund waren Schaulustige.

Kurz nach 9 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Südwesttangente in Fahrtrichtung Nürnberg. Im Bereich der Anschlussstelle Langenzenn-Ost kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam nach längerer Strecke auf dem Bankett zum Stehen. Die Frau verletzte sich leicht, sie kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An ihrem Mitsubishi entstand Totalschaden. Nach dem Unfall musste die Bundesstraße 8 komplett gesperrt werden.

Kurz darauf sorgten nach Angaben der Polizei auf der Gegenfahrbahn mehrere Schaulustige für einen weiteren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kühltransporters achtete nach ersten Erkenntnissen nicht auf den vor ihm fahrenden Kleintransporter, fuhr auf ihn auf und katapultierte ihn über die Böschung von der Fahrbahn. Sowohl das Unfall verursachende Fahrzeug als auch der Kleintransporter wurden erheblich beschädigt, der Flurschaden ist immens.

Die in den Fahrzeugen sitzenden Personen (jeweils zwei) wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch hier musste die B8 total gesperrt werden. Polizeibeamte leiteten in beiden Fällen den Verkehr ab. Es kam zu Staus und Behinderungen. Gegen Mittag gab die Polizei Entwarnung, die B8 war ab 12.30 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar.

Bilanz des Unfalls: fünf Verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Der Artikel wurde um 14.23 Uhr aktualisiert.

