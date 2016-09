Supermarkt-Gottesdienst: Andacht im Rewe Emskirchen

EMSKIRCHEN - Nach Höhlen, Kino oder Brauhaus lädt die katholische Jugend im Dekanat Neustadt zu einem weiteren "Gottesdienst an einem besonderen Ort" ein: In einem Supermarkt.

Der Gottesdienst im Emskircher "Rewe-Markt" wird der letzte an besonderen Orten sein, den Dekan Markus Schürrer - hier beim Gottesdienst im Kino NEA - als Dekanatsjugendseelsorger begleitet. © Harald Munzinger



Vor einigen Jahren hat der katholische Jugend mit der spirituellen Reihe begonnen, die sich "Gottesdienste an besonderen Orten" nennt. Ziel war es, an Alltagsorte zu gehen, dort eine kleine Andacht zu feiern und das Ganze mit einer weiterführenden Aktion zu erweitern.

Unterdessen haben Andachten unter anderem in den Knauff-Höhlen, auf dem Stadtsee in Iphofen, im Kino Neustadt, im Brauhaus in Bad Windsheim oder im Wald guten und großen Anklang gefunden.

Dekan Markus Schürrer freut sich, dass er diese Reihe als Dekanatsjugendseelsorger begleiten durfte und dass die Jugendlichen diese nun mit dem Ziel fortführen. "Aufzuzeigen, dass Gott auch im Alltag zu finden ist“. Und das auch mitten in einem Supermarkt, dem "Rewe-Markt" in Emskirchen.

Für Schürrer wird dies am Samstag, 24. September, der letzte "Gottesdienst an einem besonderen Ort" als Dekanatsjugendseelsorger sein. Er ist sicher, dass dies "wieder eine besondere Erfahrung“ sein wird. Kinder, Jugendliche, Familien und alle Interessierten sind zum Supermarkt-Gottesdienst eingeladen.

Los geht es um 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt (Nürnberger Straße 27) mit Neuen Geistlichen Liedern zum Mitsingen und Gegrilltem auf Spendenbasis. Um 20 Uhr findet dann der Gottesdienst im Supermarkt statt, der neben Texten, Gebeten und Liedern auch einige erlebnisreiche Elemente enthält.

Führung durch den Supermarkt

Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu einer Führung hinter die Kulissen eines Supermarktes mit interessanten Interna, wie für Kundinnen und Kunden ein reibungsloser Einkauf funktionieren kann. Eine Diskussion zum Thema "Nachhaltigkeit" am Feuer vor dem Rewe-Markt bildet den gemütlichen Ausklang des Abends.

"Ein außergewöhnlicher und einzigartiger Gottesdienst ist allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicher", so der BDKJ, der nähere Infos dazu unter 09841-5311 gibt.

