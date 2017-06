"Tag der offenen Gartentür" im Landkreis Neustadt

Am Sonntag bekommen Gartenfreunde einen Einblick in fremde Grünanlagen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Am Sonntag, 25. Juni, öffnen private Gartenparadiese im ganzen Landkreis ihre Pforten und laden zum "Tag der offenen Gartentür" ein. "Eine Chance sich inspirieren zu lassen und dem Reiz gärtnerischer Gestaltungsmöglichkeiten nachzuspüren", wozu Koordinator Richard Krämer vom Landratsamt rät.

Beim "Tag der offenen Gartentür" können Besucher neue Gestaltungsmöglichkeiten entdecken und sich von anderen Anlagen inspirieren lassen. © Harald Munzinger



Der "Tag der offenen Gartentür" ist ein Tag von Gartenfreunden für Gartenfreunde. Er ermöglicht Einblicke in verborgene gärtnerische Schätze, verbunden mit der Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen. Richard Krämer dankt allen Teilnehmern, die der Öffentlichkeit Einlass und Einblick in die Privatsphäre erlauben und dadurch diesen Tag ermöglichen. Die Besucher bittet er, die persönlichen Dinge zu achten und auf die Bepflanzung besonders Rücksicht zu nehmen.

Die Gärten sind ausschließlich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hinweisschilder zeigen den Weg zu den Gärten. Die offizielle Eröffnung mit Landrat Helmut Weiß erfolgt im Garten der Familie Wienand in Uffenheim um 14 Uhr. Der sehr gepflegte, romantischer Rosengarten mit mediterranem Flair liegt am Rand der Siedlung in Konrad-Adenauer-Straße 23.

Desweiteren beteiligen sich an der Aktion Elke und Peter Gasch an der Steige 7 in Willmersbach (Gerhardshofen) mit einem Hausgarten in ländlicher Umgebung mit Rosen-, Clematis- und Staudenbeeten sowie einer neu angelegten Streuobstwiese und Deko- und Töpferei-Accessoires als Ergänzung der attraktiven Gartenanlage und Gerlinde und Günther Popp in Dürrnbuch 62 (Emskirchen) mit einem abwechslungsreich gestalteten Hausgarten mit Teich, einladender Sitzecken und einem aus Metall individuell gefertigten Hochbeet. Ferner laden Angelika und Herbert Kleemann am Kesselgraben 15 in Neuhof in ihren terrassierten Wohn- und Nutzgarten mit Stauden- und Blumenbeeten, 5500 Quadratmeter weitläufiger Obstwiese sowie einem "Himmelsweiher" ein.

Auch die Tür des Kreislehrgarten Uffenheim am Obstgartenweg (über Adelhofer Straße) steht am Aktionstag den Besuchern mit den unterschiedlichsten Obstarten und Erziehungsformen sowie einem über 600 Quadratmeter großen Bauerngarten offen.

Wer seinen eigenen Garten im nächsten Jahr für Besucher öffnen möchte, kann sich an Kreisfachberater Richard Krämer telefonisch (09161 92-3225) oder per E-Mail wenden.

nb