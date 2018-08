Tagelang in praller Sonne: Polizei rettet halb verdursteten Hund

Besitzerin hatte Tier ohne Futter und Wasser zurückgelassen - vor 58 Minuten

EMSKIRCHEN - Er war halb verdurstet und hatte sich fast mit seiner Leine erdrosselt: Was ein Collie in den letzten Tagen in Emskirchen erleiden musste, könnte seiner Besitzerin nun teuer zu stehen kommen. Die Frau hatte ihr Tier schutzlos zurückgelassen.

Dass der Collie noch am Leben ist, hat er wohl einem Nachbarn zu verdanken. Der hatte am Sonntagnachmittag das halb verdurstete Tier im Garten eines Einfamilienhauses in Emskirchen entdeckt und die Polizei alarmiert.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Hund vollkommen dehydriert und halb erdrosselt im Garten vor. Das Tier war angeleint und hatte sich mit der Leine in Büschen und Sträuchern verheddert und dabei fast stranguliert. Offenbar hatte der Collie so schon mehrere Tage im Freien verharrt, ohne Zugang zu Wasser und Nahrung. Von der Halterin war weit und breit keine Spur: Sie war nach Angaben von Zeugen auf unbekannte Dauer verreist.

Die Polizisten befreiten den Hund schließlich aus seiner misslichen Lage und brachten ihn in ein Tierheim. Die 54-jährige Halterin muss wegen des groben Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.