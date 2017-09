Tausende Besucher: So war das Herbstfest in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Das Herbstfest der Werbegemeinschaft "NEA-Aktiv" übertraf alle Erwartungen. Da sich die Wetterfrösche zum Glück irrten, wurde die Kreisstadt von Tausenden Besuchern "gestürmt", belegte die "1a-Einkaufsstadt" ihr Qualitätssiegel und Neustadt seine Position als das wirtschaftliche Zentrum des Aischtales.

Zum Herbstfest-Abschluss hatte die Kids ihren Spaß beim Karpfenangeln im „Neptunbrunnen“. © Harald Munzinger



Kein Wunder also, dass Erster Bürgermeister Klaus Meier und "NEA-Aktiv"-Vorsitzender Reinhard Wendel sehr zufrieden auf die schon bei der offiziellen Eröffnung dichten Pendlerströme zwischen "Michaeli"-Jahrmarkt und Altstadtmarkt blickten. Dass das Herbstfest seit 36 Jahren gefeiert werde und stets einen Höhepunkt im Jahreslauf darstelle, unterstrich der Bürgermeister diese außergewöhnliche Beständigkeit als großes Verdienst der Werbegemeinschaft. Es sei schon etwas Besonderes, eine solche arbeitsaufwändige Aktion über einen so langen Zeitraum auf die Beine zu stellen.

Meier und Wendel teilten sich den Erfolg einer "guten Hand-in-Hand- Kooperation, zwischen die kein Blatt Papier" passe. Beide empfahlen den Bummel durch die Stadt mit den verschiedenen Aktionsschwerpunkten und durch die Geschäfte mit ihrem vielfältigen Sortiment – darunter die aktuelle Herbst- und Wintermode auch für kuschlige Nächte – und ihrer Beratungskompetenz. Dazwischen sollte eine Pause im "größten Biergarten der Region" auf dem Marktplatz zur flotten musikalischen Unterhaltung durch die "Stadtkapelle Frankenland" den Herbsttag "bei bestem Einkaufswetter" abrunden, sich der Besuch in Neustadt mit seinem besonderen Flair als die "beste Wahl" am Wahlsonntag erweisen.

Mit Musik durch den Herbsttag

Auf den stimmte mit einer Matinee das Auswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes in der sehr gut besuchten "NeuStadtHalle am Schloss" ein. Musik begleitete auch durch den Tag, angefangen von den Frankenländern in "Neustadts guter Stube" über das "Silversound-Duo" im Caritashaus oder fetzige Rhythmen in der neuen Musikschule am Plärrer bis zum Abschluss der Promenaden Konzerte mit dem Neustädter Posaunenchor in der romantischen Bleichanlage. Schon am kühlen Samstagabend heizte buchstäblich der "Weisendorfer Sound Express" den vielen Gästen des Open Air-Konzertes kräftig ein.

Auf dem "Michaelimarkt" in der Bahnhofstraße herrschte schon am Vormittag reger Betrieb und ab Mittag bot sich wieder das gewohnte Bild dichter Pendlerströme durch die Automeile. Für Kinder war der Handballclub mit seinen Aktionen ebenso ein Anziehungspunkt, wie Hüpfburg oder Bungee-Jumping am "Altstadtmarkt", das Kunstprojekt von Elke Rogler-Klukas und Irun Kirsch zum Lutherjahr in der Grundschule "Neues Schloss" und ganz besonders Ballon-Clown "TINI" im Schalterraum der Sparkasse. Während sich die Kids Tiere wünschen konnten, die mit einigen schnellen Handgriffen aus langen Ballons entstanden, tauchten die Eltern in die Historie der Neustädter Arbeitswelten ein.

Premiere für Karpfenkönigin "Nina I."

Für einen abschließenden Höhepunkt sorgte wiederum das Glückslosangeln im Neptunbrunnen, bei dem Karpfenkönigin Nina Hock ihre Premiere souverän meisterte, auch wenn es – wie im richtigen Leben – gar nicht so einfach war, die hölzernen Karpfen "an den Haken" zu bekommen. Daran hatten danach viele Kinder ihren Spaß, die mit kleineren Angeln schnelle Erfolgserlebnisse haben sollten. Den buchstäblichen Ausklang mit der Stadtkapelle konnte man noch in der Abendsonne auf dem Marktplatz genießen, als schon auf dem Markt von "durchaus zufriedenen" Händlern die "Zelte abgebrochen" wurden, die Geschäfte ihre Pforten schlossen und die bewunderten Autos in ihre Domizile chauffiert wurden.

Das Vorstandsduo der Werbegemeinschaft "NEA Aktiv", Reinhard Wendel und Claudia Münz, konnte mit dankbarem Blick zum blauen Himmel mit leichten Schleierwolken eine rundum zufriedene Bilanz des Herbstfestes ziehen. Ausruhen auf Lorbeeren kennen sie bei vielfältigen Aktivitäten zur Belebung der Stadt und damit der Wirtschaftsregion nicht. Nahezu nahtlos geht es für sie und das Eventteam in die Vorbereitungen der Weihnachtsaktion mit Christkind und Verlosung.

Harald J. Munzinger