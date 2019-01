Themenwochen "Krisen rund um die Geburt" startet im Februar

NEUSTADT/AISCH - Seit 2017 gibt es im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim den Arbeitskreis "Peripartale Krisen". In ihm finden Frauen mit psychischen Erkrankungen während der Schwangerschaft professionelle Hilfe.

Die Ausstellung "Krisen nach der Geburt – Gefühlswellen" ist vom 11. bis 15. Februar im Foyer des Landratsamtes in Neustadt. © Landratsamt



Nicht jede Frau erlebt eine glückliche Schwangerschaft und kann sich bei der Geburt ihres Kindes uneingeschränkt freuen. Studien zufolge sind 10 bis 20 Prozent aller Frauen von psychischen Erkrankungen rund um die Geburt (peripartal) betroffen. Trotz dieser hohen Zahlen trauen sich viele Frauen nicht, professionelle Hilfe anzunehmen. Die Angehörigen erleben sich eher hilflos und auch viele Fachleute sind nur unzureichend über die Krankheitsbilder informiert. Fachleute aus einem breiten professionellen Spektrum wie Hebammen, Schwangerschaftsberatungsstellen, die Koordinierungsstelle "Frühe Hilfen"(KoKi), Erziehungsberatungsstelle, Gesundheitsregionplus und weitere, entwickelten gemeinsam Aktionen, um eine möglichst große Öffentlichkeit zu erreichen und dem Tabu dieses Themas entgegenzuwirken.

Ein Ziel wurde bereits umgesetzt, die Erstellung eines Wegweisers mit Ansprechpartnern, die in einer solchen Situation schnelle und professionelle Hilfe anbieten können. Darüber hinaus finden nun im Februar Themenwochen "Krisen rund um die Geburt" mit zahlreichen Veranstaltungen unterschiedlichen Orten statt: Die Ausstellung "Krisen nach der Geburt – Gefühlswellen", die das Bamberger Netzwerk "Krise nach der Geburt" entwickelt hat, ist vom 11. bis 15. Februar im Foyer des Landratsamtes in Neustadt, vom 18. bis 25. Februa in der Klinik Neustadt (Gynäkologie zweites Obergeschoss) und vom 25. bis 27. Februar im Gesundheitsamt in Neustadt (Konrad-Adenauer-Straße 2) zu besichtigen.

"Das Fremde in mir"

Am Donnerstag, 21. Februar, wird Dr. med Michaela Tröger, Fachärztin für Kinder-und Jugendmedizin, Neonatologie und Psychotherapie um 19 Uhr in der Cafeteria der Klinik Neustadt einen Vortrag zum Thema "Die psychische Entwicklung im ersten Lebensjahr und die Rolle der frühen Bindung" halten. In der Staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Gesundheitsamtes wird am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr der Film über die Wochenbettdepression einer jungen Mutter und dem Weg zur Heilung "Das Fremde in mir" gezeigt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur moderierten Diskussion durch Dr. Michaela Tröger.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen stehen die Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Gesundheitsamt Ursula Schiller-Irlbacher (Telefon 09161/92-5303) sowie Manuela Stern (Telefon 09161/922540) und Sylvia Fichtelmann (Telefon 09161/922541 von der Koordinierungsstelle "Frühe Hilfen" gerne zur Verfügung.

