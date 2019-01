"Timeline aus Müll" soll die Lust am Entdecken wecken

Museumspädagogik setzt auf das Begreifen von Zusammenhängen - vor 21 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Wie kommt Mikroplastik in Lebensmittel? Die Museumspädagogik in den „Museen im Alten Schloss“ greift das topaktuelle Thema in seinen für den anschaulichen naturwissenschaftlichen Unterricht in einem der Module eines Vermittlungsprojektes auf, das vom Landesverband Museumspädagogik Bayern e.V. gefördert wird.

Susanne Mäckl erklärt Simon Hamper vom Landesverband Museumspädagogik Bayern e.V. (l.) und Wirtschaftsreferent Harald Heinlein die „Müll-Timeline“, anhand derer das aktuelle Thema Plastikmüll in Gewässern mit den langfristigen Folgen visualisiert wird. © Harald Munzinger



Susanne Mäckl erklärt Simon Hamper vom Landesverband Museumspädagogik Bayern e.V. (l.) und Wirtschaftsreferent Harald Heinlein die „Müll-Timeline“, anhand derer das aktuelle Thema Plastikmüll in Gewässern mit den langfristigen Folgen visualisiert wird. Foto: Harald Munzinger



Im Museumsobergeschoss wird anhand einer „Timeline aus Müll plakativ dargestellt“, wie lange dieser zum Zersetzen braucht. In einem Experiment erfahren Schulklassen, für die das Projekt im engen Zusammenwirken von Museums- und Schulpädagogik entwickelt wurde, „wo überall Mikroplastik enthalten ist und was jeder tun kann, dies zu vermeiden“ stellte Sabine Fink die Kombinationsmodule für den naturwissenschaftlichen Unterricht bei der Verleihung des Förderpreises vor. In diesem Modul veranschaulicht zudem ein gemeinsam erarbeitetes Nahrungsnetz die Problematik.

In einem weiteren Modul wird die natürliche Vermehrung und in Aquakulturen verglichen. Im „Aischgründer Karpfenmuseum“, das 2018 sein äußerst erfolgreiches zehnjähriges Bestehen feiert, wird am Beispiel des Karpfens der „häufig als eine Form der Massentierhaltung betriebenen Fischzucht in Aquakulturen die tierfreundliche Alternative gegenübergestellt, wie sie seit über 1200 Jahren nahezu zu unverändert im Aischgrund existiert“. 800 bis 1000 Tonnen werden jährlich aus dessen Teichen gefischt und damit der Bedarf in der Region gedeckt, wie es Landrat Helmut Weiß dankbar wissen ließ, dass damit Importe mit langen Transporten vermieden werden könnten.

Lernlabor zum Körperbau der Fische

Der „wundersame Karpfen“ ist auch Thema die Moduls „in den Fußspuren des Fischprofessors Dr. Wilhelm Wunder“. Dabei handelt es sich nach Auskunft von Museumspädagogin Fink um ein „Lernlabor zum Körperbau und der Anpassung von Fischen an ihren Lebensraum“. Neben dem selbständigen Erforschen des Themas anhand von Fragebögen, zu den die Antworten bei der Museumsexkursion zu finden sind, gibt es „einen experimentellen Teil über den Körperbau der Fische in Partnerarbeit“. Die Ergebnisse werden den Mitschülern vorgestellt.

Mit allem was da „im Ökosystem Teich kreucht und fleucht, beschäftigt sich das vierte der kombinierbaren Module in den verschiedenen Lebensräumen rund um den Teich. Durch Kärtchen werden die verschiedenen Teichzonen sowie deren typische Pflanzen- und Tierwelt verortet, beschreibt Sabine Fink das Vorgehen: „Der Einfluss biotischer und abiotischer Faktoren auf das Leben im und am Teich wird benannt. Außerdem wird je nach Klassenstufe eine Nahrungskette oder ein Nahrungsnetz erarbeitet sowie die Probleme unter die Lupe genommen, die entstehen, wenn ein Teil der Kette oder des Netzes fehlt“.

Förderpreis ermöglicht neue Materialien

Dazu stehen Klassen ein großes Teichschaubild als Teppich und verschiedene Legekarten von Pflanzen, Tieren sowie Bestandteilen der Nahrungskette ebenso zur Verfügung wie eine Hörcollage. Mit dem Förderpreis wird das Material aktualisiert und durch zweckmäßigere und langlebigere Stoffe ersetzt. Zielgruppe des Vermittlungsprojektes, da im engen Zusammenwirken der Museumspädagogin Sabine Fink und der Gymnasiallehrerin Susanne Mäckl nach ermitteltem Bedarf entwickelt wurde, sind die Jahrgangsstufen drei bis acht aller Schulformen.

Ergänzend zum naturwissenschaftlichen Unterricht in den Schulen „sind die in den einzelnen Modulen genutzten Methoden handlungsorientiert, um so die Lust auf das Entdecken neuer Inhalte zu fördern, so Sabine Fink. Die Methoden reichen vom Brainstromig über aktivierende Fragebögen sowie „Versuch und Irrtum“ bis zu kooperativen Lernen in Stationen und Partnerarbeit. Fink: „Das Begreifen wie auch die Visualisierung von Zusammenhängen wird spielerisch durch das genutzte Material gefördert."

Der modulare Aufbau sei bewusst so gewählt worden, um eine gute Integration in den Unterricht zu gewährleisten und auf das oft begrenzte Zeitbudget der Schulen besser eingehen zu können. Dadurch kämen Schulklassen aus der Umgebung auch mehrmals. Ziel des Vermittlungsprojektes ist, so die Museumspädagogin „neben einem tiefergehenden Verständnis der Lerninhalte, die Vermittlung der Besonderheiten der seit über 1200 Jahren bestehenden Kulturlandschaft im Aischgrund. Mit dem Kennenlernen der durch die Teichwirtschaft entstandenen einzigartigen Ökosysteme diese auch zu schätzen lernen, wird mit diesem Effekt auch die Sensibilisierung für die Belange der Umwelt und deren Schutz angestrebt.

hjm