Tolle Schlosshofbilanz

NEUSTADT/AISCH - Sehr zufrieden blickt man im Kulturamt der Kreisstadt auf die Schlosshof-Konzertreihe zurück. Dazu hat man mit 1448 Besuchern auch allen Grund. Gegenüber der Saison 2017 bedeutete dies eine Steigerung um 478 Besucher der sechs Konzerte, die mit den "fränkischen Beatles" ein furioses Finale erlebten.

Mit 402 Besuchern, die ausgelassen die von "Fab Four" als "frappierende Kopien" der Liverpooler Pilzköpfe dargebotenen "Best-oft-the-Beatles" feierten, schloss die Konzertreihe mit dem Saisonrekord ab.

Andrea Hartmann schilderte im Abschlussbericht noch immer begeistert und von der Szenerie fasziniert die Sommernacht mit den Ohrwürmern wie "Let it be", "Yesterday" oder "Hey Jude", in die das Publikum lautstark einstimmte. Nachbestuhlen musste Schlosshof-Organisator Andreas Herzog mit Unterstützung der Gäste auch beim Gastspiel von Norbert Nagel mit Band, der mit seinen Lieblingsliedern 269 Besucher in den sommerlichen Schlosshof gelockt hatte. Oder beim Gastspiel des "Feuerbach Quintetts", das mit seiner genialen Verbindung von Klassik und Rock 230 Musikfreunde aus der Region begeisterte.

Zum Auftakt mit dem preisgekrönten Musikkabarett der "Couplet-AG" waren 206 Besucher in die einmalige Kulisse des alten Markgrafenschlosses gekommen, 171 zog das Ensemble "Mame Loshn" um den großartigen Klarinettisten Leonid Khenkin in den Bann des authentischen Klezmers. 170 nahm "Solid Ground" mit "auf eine einzigartige musikalische Irlandreise", wie mit dieser Ankündigung nicht zu viel versprochen war, zumal die vertonten Gedichten und Erzählungen ganz besondere Klangbilder boten.

1448 Besucher bestätigen eine ausgezeichnete Programmauswahl, die mit ihrer Vielfalt ebenso als ein in der Region geschätztes Markenzeichen der Schlosshofkonzerte gilt, wie das Engagement ausgezeichneter Interpreten. In der Musikszene genießt die sommerliche Konzertreihe besonderes Ansehen, wird der Schlosshof mit seiner "ganz besonderen Atmosphäre für einmalige Events" geschätzt. Immer wird auch die Gastfreundschaft und ein "ausgezeichnetes Publikum!" gewürdigt. Der Supersommer tat in dieser Spielzeit sein Übriges.

