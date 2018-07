Totes Känguru in Neustadt: Rätsel um Besitzer ist gelöst

Tier war nicht gekennzeichnet - Polizei suchte nach Tierhalter

NEUSTADT/AISCH - Eine ungewöhnliche Entdeckung in Neustadt an der Aisch hielt am Sonntagabend die Polizei auf Trab: Ein totes Känguru lag in der Nähe der Strahlbacher Weges. Inzwischen steht der Besitzer des Tieres fest, doch der Vorfall könnte ein Nachspiel für ihn haben.

Gegen 20.30 Uhr entdeckte ein Jäger am Sonntag neben dem Strahlbacher Weg das tote Beuteltier. Besitzer und Todesursache waren zunächst ein Rätsel. Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei jedoch davon aus, dass es Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Da das Känguru nicht gekennzeichnet war, bat die Polizei den Besitzer des Tieres sowie eventuelle Zeugen sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Am Montagnachmittag hat sich schließlich der Halter des Beuteltiers bei der Inspektion Neustadt gemeldet. Er gab an über einen lokalen Rundfunksender von dem toten Tier gehört zu haben. Der Mann kommt laut Polizeiangaben aus der Kreisstadt und hält wohl noch zehn weitere Exemplare dieser Rasse. Wie es dem Känguru gelang aus dem Gehege auszubüxen, ist derzeit noch unklar. Die Ordnungshüter prüfen nun, inwieweit die private Haltung von Kängurus in Deutschland zugelassen ist.

Dieser Artikel wurde am Dienstag gegen 14.30 Uhr aktualisiert.

