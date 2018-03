Tourismusverband Steigerwald auf der Freizeit-Messe

NEUSTADT/AISCH - Nach den Touristikmessen in Stuttgart, Berlin, Hamburg oder München mit der Werbung für die Urlaubsregion Steigerwald hatte der Tourismusverband mit vielen Partnern jetzt ein "Heimspiel" auf der "Freizeit & Garten" in Nürnberg.

Sandra Müller von der Touristinfo Steigerwald hatte reichlich aktuelles Prospektmaterial dabei, um auch "alten Bekannten" der Region neue Anreize für weitere Besuche zu bieten… © Harald Munzinger



Wie dem Tourismus, bei dem der Steigerwald im Saisonkapitel 2017 des Tourismusverbandes Franken erneut erfreuliche Zuwachsraten aufwies, wird auch der Naherholung große Bedeutung beigemessen. Hier hat der Westen des Ballungsraumes Nürnberg, Fürth. Erlangen in den letzten Jahren gegenüber der "Fränkischen Schweiz" viel Boden gut gemacht. Der Landkreis hat daran als Genussregion, in der nicht nur Milch und Honig, sondern auch Weine Bier und die besten Mineralwässer fließen, großen Anteil, Spezialitäten wie Karpfen oder Wild nicht zu vergessen.

Pfunde, mit denen auf der Freizeitmesse unter dem Dach des Tourismusverbandes Steigerwald wieder reichlich gewuchert werden konnte. Auch wenn nach Feststellung von Sandra Müller (Touristinfo Steigerwald) ein Großteil der Messebesucher die Vorzüge der kulinarischen "Mehrregion" mit ihrer landschaftlichen Vielfalt und einem breiten kulturellen Angebot schon zu schätzen weiß. Da richte sich die Nachfrage in erster Linie nach Neuerungen im Angebot für Radler oder Wanderer sowie nach interessanten Veranstaltungen und dem Weinfestkalender als "Renner" im vielseitigen Prospektmaterial.

Großes "Karpfen & Wein Event"

Darunter sollte auch das große "Karpfen & Wein-Event" am 28. August auf besonderes Interesse stoßen, mit dem 40 Jahre "Aischgründer KarpfenschmeckerWochen" und 30 Jahre "Mittelfränkische Bocksbeutelstraße" gefeiert werden. Dazu haben sich bereits Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner und die ehemalige Deutscher Weinkönigin Nicole Thiem angesagt. Vom 22. bis 25. März ist der Fokus auf Neustadt gerichtet, wenn im "Aischgründer Karpfenmuseum" dessen zehnjähriges Bestehen gefeiert wird.

Unter dem Dach des Tourismusverbandes Steigerwald konnten sich unter anderem Kommunen präsentieren, war die "Franken-Therme Bad Windsheim" ebenso ein Anziehungspunkt der Messebesucher, wie verschiedene Winzer, die zu Verkostungen einluden und den Blick auf das kleine aber feine Weinbaugebiet Mittelfranken richteten. Kein Wunder, dass der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat Hans Herold gerne vom Landkreis als "Vorstufe zum Paradies" schwärmt.

Das Paradies auf Erden

Auf Erden bietet dieses schon das "Weinparadies Franken", das sich an der Nahtstelle von Mittel- und Unterfranken weit über die Region hinaus einen zugkräftigen Namen gemacht hat. Auch in dieser Saison lässt es wieder bei Wanderungen Schätze entdecken und kürt seinen "Paradieswein". Jenen des Jahrganges 2017 präsentiert der Verein der Paradiesweinwinzer neben weiteren paradiesischen Erzeugnissen am Freitag, 16. März, "an einem spannenden Abend kombiniert mit einer Mischung aus Kultur und Kulinarik" im Weigenheimer Gasthaus "Schwarzer Adler" mit dem Sprachkünstler Carsten Lexa. Helmut Soldner aus Bullenheim nimmt Reservierungen entgegen (Telefon 09339-505, Mobil: 0175 6926287, e-mail: info@winzerhof-soldner.de).

Beim Messerundgang stießen die Besucher nicht nur am Steigerwaldstand auf "Frankens Mehrregion", als die sich der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim darstellt. Da konnten sie sich an einer frisch gezapften Halben auf der "Aischgründer Bierstraße" erfreuen, sich mit Mineralwassern erfrischen und auf die neue Saison im Fränkischen Freilandmuseum einstimmen. Ja selbst am großen Stand der Partnerregion Pommern des Bezirks Mittelfranken entdeckten sie ins Aischtal führende Spuren. Uehlfeld, das eine sehr vitale Partnerschaft unter dem Bezirksdach pflegt – in der beispielsweise mit einem gemeinsamen Jugendprojekt Gustav-Weißkopf-"Flugkörper" als Spielgeräte entstanden - stellte sich vor.

Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt bekennt sich als "Stammbesucherin" der "Freizeit", nicht etwa weil sie Landtagspräsidentin Babara Stamm beim Messerundgang begleitet hatte. Sie gehe jedes Jahr gerne auf die Freizeitmesse und interessiere sich dabei auch sehr, "was die Nachbarlandkreise machen". So schaffe die Messe "auch Anreize für Innovationen im eigenen Landkreis". Den wähnte sie "sehr gut präsentiert und den Stand auf jeden Fall als in gutes Aushängeschild".

Harald J. Munzinger