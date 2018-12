Traditioneller Adventsmarkt in Markt Erlbach

Auf dem Markt in der Stadt wurde es zeitweise eng - vor 2 Stunden

MARKT ERLBACH - Die Marktgemeinde lud zum "Staunen, Kaufen und Genießen" auf ihrem traditionellen Adventsmarkt ein und konnte sich mit den Vereinen, Kindertagesstätten und Gewerbetreibenden über einen erneut überwältigenden Besuch freuen.

Erste Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß assistierte Christkind Lea und seinen Engelchen bei der Bescherung der Kinder, einem Höhepunkt des Markt Erlbacher Adventsmarktes. Foto: Harald Munzinger



Auch wenn der Schnee nicht unter den Schuhen knirschte, erfüllte sich der Wunsch eines "weißen Marktes" von Erster Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß. Beim Kirchgang setzte leichter Flockenwirbel ein und nach dem Gottesdienst war Markt Erlbach in zartes Weiß gehüllt. Beste Voraussetzungen also für Freunde und Familien, über den Markt mit seinen vielfältigen kulinarischen Verlockungen und reizvollen Buden mit vielen Geschenkideen aus Bastelstuben und Ateliers der Kunsthandwerker zu schlendern.

Posaunenchor und Musikzug

Wobei dies nur bei der Eröffnung durch die Bürgermeisterin mit Christkind Lea Back und ihren bezaubernden Engelchen sowie den Standkonzerten von Posaunenchor und des Rangau-Musikzuges möglich sein sollte, nachmittags die Besucherzahl stetig zunahmen. Als diese am späteren Nachmittag von der neuen Weihnachtsbeleuchtung romantisch illuminiert war, konnte man sich nur mit Mühe seinen Weg durch die Kirchgasse bahnen, durch die der verlockende Duft von Glühwein, Lebkuchen und Bratwürsten zog und die Besucher an die Theken bannte.

Da war kein Platz, um sich "zu den stimmungsvollen Weihnachtsliedern von unseren Markt Erlbach Musikgruppen - am besten mit einer Tasse wärmenden Punsch in den Händen - warm zu schunkeln", wie es die Gemeinde in der Einladung zum Adventsmarkt empfohlen hatte. Übersichtlicher war es nur auf dem von den Ständen mit Kunsthandwerk gesäumten Kirchplatz, auf dem sich manch ein Aussteller ein wenig mehr Beachtung gewünscht hätte.

Laternenumzug mit Christkind

An der mangelte es dem Christkind und seinen Engelchen nicht, die den Laternenumzug vom Bürgerhaus zum Markt begleitet hatten, dort die Besucher willkommen hießen und die Kinder sowie auch "nicht mehr ganz so Kleinen" bescherten. Bürgermeisterin Dr. Kreß half dabei eifrig mit und der Kinderchor konnte sich die von ihm besungenen "Schneeflöckchen" ebenso freuen, wie manche Kids, die selbst bei der noch spärlichen weißen Pracht schafften, Schneebälle zu formen.

Vor großer Zuschauerkulisse öffnete das Christkind als abschließender Höhepunkt des Adventsmarktes am Bürgerhaus-Adentskalender das 16. Fensterchen. Danach waren alle Besucher zum Konzert des Posaunenchores in der Kilianskirche eingeladen, wo sich der Veranstaltungsbogen des dritten Advents in Markt Erlbach stimmungsvoll schloss. In den waren auch die romantischen Kutschfahrten, der traditionelle Eintopfessen im Gemeindehaus und das gemütliche Café des Heimatvereins eingebunden. Allen, die zum erneut reichhaltigen Angebot und der einzigartigen Atmosphäre beigetragen hatten, galt der Dank von Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß für ein wunderbares bürgerschaftliches Engagement.

Harald J. Munzinger