Traditionelles Weihnachtskonzert in Uffenheim

Musikschule bot ein abwechslungsreich-stimmungsvolles Programm - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Die Musikschule im Landkreis war mit ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in diesem Jahr am dritten Advent in Uffenheims Spitalkirche zu Gast. Schulleiter Wolfgang Schniske lud die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, sich bei festlicher Musik dem „Weihnachtstrubel“ zu entziehen.

Nach der Eröffnung durch das Blechbläserensemble gaben die Schülerinnen und Schüler – teils gemeinsam mit ihren Lehrkräften - eine Kostprobe ihres Könnens und präsentierten ein stimmungsvolles wie gleichermaßen abwechslungsreiches Programm mit Werken von Klassik bis Jazz, von Renaissance bis Moderne. Nahezu alle Fachbereiche der Musikschule waren beteiligt und so lauschten die interessierten Zuhörer mal einem Gitarren-Duo, mal einem Streichquartett, waren von warmen Klarinettenklängen oder dem swingenden Streichorchester genauso begeistert wie von dem für Weihnachten typischen Blockflötenensemble und ließen sich vom Gitarren- oder Querflötenensemble in die besinnliche Stimmung der Adventszeit entführen.

Am Ende bedankte sich Wolfgang Schniske bei Eltern und Lehrkräften gleichermaßen für Ihr Engagement. Vor allem aber bei allen Schülern, die ein solch festliches Konzert zu Weihnachten erst durch Ihre Leistung möglich gemacht hätten. Als glanzvollen Schlusspunkt des durchaus gelungenen Konzertnachmittags fanden sich nun die Musikerinnen und Musiker zu einem großen, fächerübergreifenden Ensemble zusammen und beendeten das Konzert mit drei Weihnachtsliedern und wurden dabei bereitwillig vom Publikum gesanglich unterstützt.

nb