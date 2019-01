Treffen der Besten bei "Konzertknüller" im Bad Windsheimer KKC

NEUSTADT/AISCH - "Choralle“, einer der besten Popchöre Deutschlands trifft "Maybebop“, die aktuell beste "a cappella Boygroup“ Deutschlands. Das verspricht am 2. Juni im Bad Windsheimer KKC "einen absoluten Konzertknüller“, ist "Choralle“-Leiter Dieter Weidemann sicher.

"Maybebop“, die aktuell beste "a cappella Boygroup“ Deutschlands, sorgt mit "Choralle“, einem der besten Popchöre, für einen "Konzertknüller“ © privat



"Weil wir schon ständig wegen Eintrittskarten bestürmt werden, beginnen wir jetzt schon mit dem Vorverkauf“, ließ er in der Überzeugung wissen, dass auch dieses Konzert wieder sehr schnell ausverkauft sein wird. Nachdem beim letzten „Choralle“-Konzert in der Markgrafenhalle die über 1300 Sitzplätze bei weitem nicht ausreichten, alle Kartenwünsche zu erfüllen, rät Weidemann, sich möglichst rasch sein Ticket für „Choralle meets Maybebop“ zu besorgen. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 6. Februar.

Die Sparkasse, Hauptsponsor von "Choralle“, ist Veranstalter dieses Konzertes und Karten bekommt man in allen Filialen dieser Bank im Landkreis. Ferner bei allen Sängerinnen und Sängern von "Choralle“. Karteninfos gibt es man unter der Telefonnummer 09841/2677.

"Maybebop“ gibt weit über 100 Konzerte pro Jahr in ganz Deutschland und sie live zu erleben, ist pure Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die Presse schreibt, dass niemand ihrer entwaffnend ungekünstelten Art und ihrer Spielfreude widerstehen kann. Dass Ihre doppelbödigen Songs ins Ohr gehen, Position beziehen und den Nerv der Zeit treffen. Dass sie stilistisch keinerlei Limitierungen kennen. Dass das Licht- und Sounddesign Maßstäbe setzt. "MAYBEBOP“ muss niemandem mehr etwas beweisen. „Ziel:los!“ ist das zehnte Bühnenprogramm nach siebzehn gemeinsamen Jahren.

Die neuen Songs sind erneut unberechenbar und legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart. Die Band bleibt ihrem Stil treu, indem sie ihn ständig bricht: musikalisch grenzenlos und ganz nebenbei auf sängerisch sagenhaftem Niveau. "Maybebop“ sind Jan Bürger – Countertenor, Lukas Teske – Tenor & Beatbox, Oliver Gies – Bariton und Sebastian Schröder - Bass. Nähere Infos über "Maybebop erhält man auf ihrer Homepage.

"Choralle“ wird das Konzert eröffnen und dabei einige Highlights aus dem umfangreichen Repertoire zum Besten geben, bevor dann "Maybebop“ sein aktuelles Programm "Ziel: los“ vorstellen wird. „Und zum Finale wird es noch einen ganz besonderen Knüller geben“, kündigt es Dieter Weidemann geheimnisvoll an.

