"Trio Lézard": Holzbläserensemble kommt nach Neustadt

Renommiertes Musiker-Trio spielt am kommenden Sonntag in der Rathaus-Ehrenhalle - vor 47 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit dem "Trio Lézard" präsentiert der Förderkreis "pro musica" dem Neustädter Publikum am Sonntag, 18. März, ab 17 Uhr in der Rathaus-Ehrenhalle ein hochkarätiges, preisgekröntes Holzbläserensemble von internationalem Rang.

Das "Trio Lézard" gastiert am 18. März in der Rathaus-Ehrenhalle. © Michael Seidler



Das "Trio Lézard" gastiert am 18. März in der Rathaus-Ehrenhalle. Foto: Michael Seidler



Im Jahr 2015 wurde das Trio mit dem renommierten "Echo-Klassik-Preis" ausgezeichnet, die einschlägige Fachpresse bescheinigt ihm "Virtuosität", "Klangschönheit" und "perfektes Zusammenspiel". Mit seiner über 20-jährigen Konzerttätigkeit ist es als eines der führenden Trio d´anches (Rohrblattinstrumente) in Deutschland und Europa bestens bekannt. Es setzt die Tradition des großen "Trio d´anches de Paris" fort.

Die drei Künstler sind aber nicht nur in der Klangwelt der 30-er Jahre oder den charmanten französischen Chansons zuhause, sondern interpretieren Werke aus sechs Jahrhunderten in Originalkomposition, Bearbeitung und über Genres hinweg. Mit seinem Spiel reißt das Trio das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Von den über 20 Instrumenten, welche das Trio beherrscht, bringt es sieben mit nach Neustadt und erfreut uns mit seinem vielseitigen Repertoire von der Renaissance (G. Dufay) über den Barock (J. S. Bach, G. P. Telemann), der Klassik (W. A. Mozart) bis hin zur Moderne (Ch. Trenet, H. Brown, R. Hahn, J. Rivier).

Mit Können und Erfahrung

Die drei befreundeten Musiker, Stéphane Egeling (Oboe), Stefan Hoffmann (Fagott) und Jan Creutz (Klarinette), sind zu Gast bei Festivals und Konzertreihen in ganz Europa und sind wegen ihres herausragenden Könnens und langjähriger Erfahrung für Meisterkurse und Workshops sehr gefragt. Egeling ist Solooboist im Sinfonie-Orchester-Aachen, Dozent für Englischhorn und Kammermusik an der Musikhochschule in Saarbrücken und künstlerischer Leiter eines weltweit vertriebenen Spezialverlages für Holzblasinstrumente. Der Fagottist Hoffmann arbeitet als freischaffender Kammermusiker und Rundfunkjournalist in Zürich und konzipiert Kinder- und Jugendkonzerte für verschiedene Rundfunkanstalten. Creutz ist freier Mitarbeiter des Ensemble Modern und der Deutschen Kammerphilharmonie und konzertiert in den verschiedensten Besetzungen mit Musikern wie Heinz Holliger, Frans Brüggen u. a.

Der Vorverkauf erfolgt bei den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt, die Kartenreservierung unter Telefon 09161/61586 (ab 18 Uhr).

nb