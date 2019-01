"Turm"-Schule lädt Eltern zu Info-Veranstaltung ein

NEUSTADT/AISCH - "Auf direktem Weg zur Mittleren Reife im Mittelschulverbund Neustadt–Diespeck –Uehlfeld“ auch im "9 + 2 – Modell“: Darüber wird am Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr in der neuen Mensa der "Mittelschule am Turm“ in Neustadt informiert.

Über den direkten Weg zur Mittleren Reife informiert die "Mittelschule am Turm" Foto: Harald Munzinger



Zu der Veranstaltung sind alle Eltern von interessierten, lernwilligen und leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler, die die Mittelschule mit der Mittleren Reife verlassen wollen, eingeladen. Der Mittlere-Reife-Zug beginnt nach der sechsten Klasse und endet mit der Mittleren Reife nach der 10. Jahrgangsstufe.

"Natürlich gibt es auch noch später die Möglichkeit, aus höheren Jahrgangsstufen in den M-Zug überzuwechseln“, teilt die Schulleitung mit. Eine Besonderheit im Mittelschulverbund Neustadt-Diespeck-Uehlfeld ist, dass auch diese Schüler von den Vorteilen eines ganztägigen Unterrichts profitieren können.

Eine weitere Chance für Mittelschüler aus Regelklassen mit einem guten qualifizierenden Abschluss (Quali) bietet das "9+2“-Modell, das sich nach Auskunft der Schule "in den letzten Jahren sehr erfolgreich etabliert hat“. Hier werde direkt im Anschluss an die neunte Klasse die Mittlere Reife in zwei Jahren erworben.

