Überwältigende Resonanz beim Neustädter Gewerbetag

Glücksfee zog über hundert Gewinner - 50 Aussteller an 19 Standorten - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro konnte die Stadt mit Firmenspenden beim sechsten "Neustädter Gewerbetag" ausloben. Jetzt fand die Verlosung statt.

Erster Bürgermeister Klaus Meier (l.) und Wirtschaftsförderer Harald Heinlein assistierten Glücksfee Christina Kuhn bei der Verlosung. © Harald Munzinger



Erster Bürgermeister Klaus Meier nahm sie zum Anlass für einen Rückblick ins Schaufenster der heimischen Wirtschaft, das im Gewerbegebiet geöffnet worden war. In Neustadt mussten aller guten Dinge sechs sein, denn erst dieser Gewerbetag fand bei denkbar besten, frühlingshaften Wetterverhältnissen statt. Diese mobilisierten Tausende Besucher zum Ausflug in die Kreisstadt, die mit gleich zwei Events lockte. Mit 50 Ausstellern an 19 Standorten und einem breiten Informationsspektrum bei der Leistungsschau des heimischen Gewerbes und des Wirtschaftsstandortes Neustadt an der Peripherie und mit dem verkaufsoffenen Marktsonntag im Zentrum. Dazwischen pendelte der sehr gut angenommene Shuttlebus.

Die "überwältige Resonanz" sowie viele positive Rückmeldungen von den Besuchern, wie von den Ausstellern sollte die Mühen der Vorbereitung belohnen, für die Bürgermeister Meier Wirtschaftsförderer Harald Heinlein und seinem Team dankte. Eine besondere Dankadresse war für Geld- und Sachspenden vom Einkaufsgutscheinen über Eintrittskarten von der SpVgg Greuther Fürth bis zum 800 Euro teuren Wasserbett an die heimische Wirtschaft gerichtet.

Bei über 100 Preisen und 232 richtigen Antworten auf die Frage nach dem Namen des virtuellen Marktplatzes – xxx.kaufhaus-neustadt.de - waren die Gewinnchancen hoch und Glücksfee Christina Kuhn aus der Hauptverwaltung verdanken nun viele Gäste eine erfreuliche Nachricht aus dem Rathaus. In dem konnte man anhand der Teilnehmeradressen feststellen, dass der Gewerbetag einen sehr großen Einzugsbereich über die Metropolregion hatte. Ein guter Ansporn für die Neuauflage in zwei Jahren. Auch sie wird bei allen Wetterrisiken im März stattfinden, "dem Wunschtermin der Firmen", so Bürgermeister Klaus Meier.

Harald J. Munzinger