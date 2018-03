Uehlfeld: Ortsverband der Freien Wähler gegründet

UEHLFELD - In der Aischtalgemeinde Uehlfeld wurde ein Ortsverband der Freien Wähler gegründet. Bei der Gründungsversammlung im Schützenhaus wurde Joachim de Wendt zum Sprecher gewählt.

Joachim de Wendt (l.) wurde zum Sprecher der neugegründeten Freien Wähler Uehlfeld gewählt. © privat



Die Gründungsmitglieder konnten die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der Freien Wähler Gabi Schmidt begrüßen, die sich sehr darüber freute, dass in ihrer Heimatgemeinde nun ein Ortsverband gegründet wurde. Anwesend war außerdem der Landesvorsitzende der Jungen Freien Wähler Matthias Penkala aus Freystadt (Landkreis Neumarkt).

"Die organisatorischen aber auch die finanziellen Vorteile, bei den nächsten Gemeinderatswahlen unter dem Namen einer im Landtag vertretenen Partei anzutreten, sind einfach nicht von der Hand zu weisen", erklärte Norbert Stoll, "wie wichtig es ist, dass es eine Freie Wähler Gruppierung in Uehlfeld gibt". Die über 1000 Ortsverbände in Bayern bildeten zudem eine erfolgreiche Basis für die weiteren politischen Ebenen.

Unterstützung aus dem Landtag

MdL Gabi Schmidt sicherte ihre Unterstützung zu. "Die Freien Wähler sind die zweitstärkste kommunale Kraft in Bayern. Mich freut es sehr, dass wir heute wieder einen weißen Fleck in der Landkarte unseres Landkreises schließen können. Die Freien Wähler stehen für gelebte Demokratie mit höchst möglicher Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation." Die stellvertretende Bundesvorsitzende dankte für die Initiative, einen Ortsverband zu gründen und lud die Gründungsmitglieder zu einem Besuch in den Bayerischen Landtag sein.

Matthias Penkala war als Landesvorsitzender der Jugendorganisation sichtlich erfreut darüber, dass vor allem so viele Junge Menschen bei der Gründung mitwirkten. "Dies zeigt, dass man nicht von einer Politikverdrossenheit sprechen kann." Er berichtete über die Vorteile, die eine Mitgliedschaft bei den Freien Wählern mit sich bringt. So werden zum Beispiel Bildungsangebote zu politischen Themen oder kostenlose Rhetorikseminare abgehalten.

Defizite in Uehlfeld

Bei den anschließenden Wahlen wurde Joachim de Wendt aus Uehlfeld zum Sprecher gewählt. Er wünscht sich für die Zukunft, dass die Freien Wähler in der Gemeindepolitik mitarbeiten und mitgestalten können. Mehr Transparenz ist die erste Forderung, die de Wendt an den Bürgermeister stellt: "Jeder Bürger sollte die Möglichkeit bekommen, die Beschlüsse des Gemeinderates, die Satzungen und Pläne zu Bauvorhaben online abrufen zu können. Hier haben wir in Uehlfeld noch Defizite." Die Arbeit soll sofort aufgenommen werden, denn hierzu bedarf es nicht zwingend eines Gemeinderatsmandates, wenngleich ein natürlich ein solches – "bestenfalls sogar in Mehrzahl" – bei den nächsten Gemeinderatswahlen angestrebt wird.

Zu Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ute Engelhardt aus Uehlfeld und zum Medienbeauftragten wurde Thorsten Senft aus Uehlfeld gewählt. Um auch der Jugend eine Stimme zu geben, wurde als Jugendsprecher Simon Zwanzger aus Demantsfürth gewählt. Als "besonders erfreulich" wurde festgestellt, "dass bereits bei der Gründungsversammlung neben Bürgerinnen und Bürgern aus Uehlfeld auch solche aus drei weiteren Ortsteilen vertreten" waren sind. "So kann – und soll es gerne weitergehen", waren sich alle Gründungsmitglieder einig. Interessierte können sich gerne bei den Sprechern melden oder sind zu einer der nächsten Veranstaltungen eingeladen.

