Uehlfelder Schutzgebiet: Scheunenstuhl will Weiß treffen

Landrat wendet sich in Schreiben an den SPD-Abgeordneten - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Der Streit um das Wasserschutzgebiet in Uehlfeld schwelt weiter. Jetzt bietet will sich auch der SPD-Abgeordnete Harry Scheuenstuhl einmischen - und ein Gespräch mit Landrat Helmut Weiß führen.

Landrat Helmut Weiß will mit Uehlfelds Bürgermeister Werner Stöcker und MdL Hans Herold (v. r.) beim Gespräch mit Ministerin Scharf den möglichen letzten Strohhalm gegen das erweiterte Wasserschutzgebiet ergreifen. Foto: Harald Munzinger



Nachdem sich Landrat Helmut Weiß eine parteiübergreifende Zusammenarbeit der Landtagsabgeordneten zur Problematik "Ausweitung des Wasserschutzgebietes Uehlfeld" öffentlich wünschte, aber bisher zumindest an den Abgeordneten Scheuenstuhl nicht herangetreten ist und der bisher auch nicht zu Gesprächen im Landratsamt eingeladen war, hat der SPD-Politiker den Landrat angeschrieben.

Wie er einer Pressemitteilung des Landrates entnommen habe, sei dieser der Ansicht, dass einer Ausweitung des Wasserschutzgebietes für die Brunnen in Uehlfeld erhebliche Gründe entgegenstehen, führt Harry Scheuenstuhl in dem Schreiben aus und stellt fest: "Inhaltlich vermag ich hierzu bisher keine ausreichende Stellung zu nehmen, da mir bisher nur die Veröffentlichung aus der Presse bekannt sind. Jedoch scheint es so, dass Ihre Ansicht nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist".

Nachdem er Mitglied im Ausschuss für Umwelt des Bayerischen Landtages sowie umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion sei, bringe er gerne seine Fach- und Sachkenntnis ein, bietet Scheuenstuhl an. "Um mir ein umfassendes Bild des gesamten Vorgangs machen zu können, darf ich Sie bitten, mich persönlich hierzu umfassend zu informieren und mich bei diesem Termin auf den neusten Stand zu bringen".

nb