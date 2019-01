Ulrike Streng soll Rathaus erobern

CSU-Ortsverband traf in Klausur Entscheidung zur Kommunalwahl - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Der CSU-Ortsverband Uffenheim hat die Weichen für die Kommunalwahl 2020 gestellt und Ulrike Streng als Bürgermeisterkandidatin gekürt.

Dr. Stefan Streng, Stephan Popp, Tobias Hassold, Diana Saule, Karl Weid, Achim Endreß und Ewald Geißendörfer freuen sich mit Ulrike Streng (v. r.) bei der CSU-Klausur über das eindeutige Votum für deren Bürgermeisterkandidatur. Foto: privat



Vorstand und Stadtratsfraktion der CSU Uffenheim haben in einer gemeinsamen Klausurtagung im „Glockenhäusle“ Kleinharbach Ulrike Streng dem Ortsverband als Bürgermeisterkandidatin für die Kommunalwahl 2020 vorgeschlagen. Dieser Entscheidung vorausgegangen war ein interner Findungsprozess, in welchem die Mitglieder aktiv eingebunden waren. „Die Beteiligung der Basis kommt bei sämtlichen richtungsweisenden Beschlüssen in der CSU Uffenheim maßgebliche Bedeutung zu“, so die CSU-Ortsvorsitzende.

Vorstand und Stadtratsfraktion sprachen sich dafür aus, der Nominierungsversammlung Ulrike Streng als Bürgermeisterkandidatin vorzuschlagen. Ulrike Streng freute sich über das eindeutige Votum ihrer Parteifreunde: „Ich stehe für Teamarbeit, trete an für eine Politik des Miteinanders und für eine bürgerliche Politik ohne Ideologie aber mit festen Grundwerten“.

Erste Vorberatungen zur Besetzung der Stadtratskandidatenliste standen ebenso auf der Tagesordnung der CSU-Klausur, wie inhaltliche Positionierungen. Ulrike Streng: „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Heimat ein optimales und überzeugendes personelles und inhaltliches Angebot machen“.

Getrennt von der gemeinsamen Klausur konzentrierte sich die Stadtratsfraktion auf die Beratung von aktuellen und grundsätzlichen kommunalpolitischen Themen aus der Stadtratsarbeit. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei natürlich aus gegebenem Anlass auf der aktuellen finanziellen Situation der Stadt Uffenheim sowie den laufenden Haushaltsberatungen.