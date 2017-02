Ultimative Faschingsparty lockt viele Besucher an

NEUSTADT/AISCH - Seit 2006 ist sie "der Ball der Region": Die "Ultimative Faschingsparty" der Neustädter Fastnachtsgesellschaft Geißbock war nun erneut ein so starker Besuchermagnet, dass die "NarrHalla" wiederum fast aus den Nähten platzte.

Da ging die Party richtig ab: Die Fastnachtsgesellschaft Geißbock ließ es bei der "UFaP" wieder buchstäblich mit Volldampf rocken. © Harald Munzinger



Schon Wochen zuvor war die "UFaP" wieder ausverkauft, hätte man gut doppelt so viele Karten verkaufen können, doch an einen Umzug in die weit größere Markgrafenhalle denkt man bei den Geißböcken nicht. Die Atmosphäre der NeuStadtHalle mache die fantastische Party mit aus, von der Präsident Holger Wesp schnell ins Schwärmen gerät. Zumal auch diesmal wieder alle Besucher maskiert waren - mehr oder weniger einfallsreich.

Wer sich dabei besonders fantasievoll zeigte, konnte mit Preisen rechnen, die schließlich von der Jury unter anderem an "Reh und Jäger aus dem Neustädter Zoo", an eine "Sushi Gruppe" sowie ein Duo aus Hexe und Gnom vergeben wurden. Für besondere Aufmerksamkeit hatte ein buchstäblich aufgeblasener Kerl gesorgt, Werner Billmann in der Maskerade des "Greußlichen" bis Mitternacht seine Identität verborgen.

Die Band Volldampf machte ihrem Namen alle Ehre und sorgte für drangvolle Enge auf der Tanzfläche, auf der es atemlos durch die temperamentvolle Nacht ging. Verschnaufpausen boten Musikern wie Gästen Einlagen der Jugendgarde und der "Geißlein" sowie der "Hupfer" und der "WUMS 2.0" mit einer begeisternden Starparade. Eine "Starlight"-Nummer legten Narrenfreunde aus dem hessischen Schweinsberg aufs Parkett, über das sich auch immer wieder einmal eine Polonaise schlängelte.

"Gigantischer Erfolg" lohnt die Mühen

Auf ein großes Programm hatte der Veranstalter verzichtet, sollte doch das Ballvergnügen im Vordergrund stehen, mit dem die Neustädter Fastnachtsgesellschaft eine längere Zeit verschüttete Tradition der Faschingsbälle wiederbelebte und inzwischen einige Nachahmer gefunden hat.

Für die Ultimative Faschingsparty müsse man sich bei der Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit zwar mächtig ins Zeug legen, doch der jedes Jahr wieder "gigantische Erfolg" lohne diese Mühen, meinte Präsident Wesp, der selten zuvor so viele Geburtstagsgäste gehabt haben dürfte. Dass dies nicht alle wussten, entlastete seinen Etat.

Einen neuen Versuchsballon startet die Fastnachtsgesellschaft Geißbock am 23. Februar mit einem großen Ball "nur für Weiber". Den Herren der Schöpfung wird der Zutritt erst nach Mitternacht gewährt sein, um die Mädels abzuholen. Die werden ab 19.30 Uhr mit Livemusik und Showeinlagen die NeuStadtHalle rocken lassen und den Triumph ihrer Krawattenjagd am "Schmutzigen Donnerstag" feiern. Der Kartenvorverkauf erfolgt telefonisch unter 09161/4038 oder per Mail an sylvia-seeberger@t-online.de.

Harald Munzinger