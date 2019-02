Rekordbesuch bei der "Ultimativen Faschingsparty" der Neustädter Fastnachtsgesellschaft. So viele fantasievoll verkleidete Narren wie nie zuvor sorgten für ein farbenfrohes Bild in der "NeuStadtHalle" in der es mit "Volldampf durch die Nacht" ging. Einlagen von Garden und Tanzmariechen boten Verschnaufpausen für das tanzfreudige Publikum. Der erste Preis ging in der Solowertung an "POpkorn", vor der "Schneeflocke" und der "Meerjungfrau". © Harald Munzinger