Umschwärmt von Bienen: Kinder zu Besuch beim Imker

NEUSTADT/AISCH - Wie entstehen sechseckige Waben? Wo holen die Bienen ihre Nahrung und wie entsteht der Honig? Spannende Fragen erörterte der Imkerverein Neustadt mit seinen Gästen, die zu Besuch bei der Bienenkönigin waren.

Mit großem Interesse ließen sich die Kids von Vorsitzendem Josef Heller das Leben in einem Bienenvolk erklären. © Harald Munzinger



Zweimal waren Kinder im Rahmen des Neustädter Ferienprogrammes dazu an den "Lehrbienenstand" des Imkervereins am Radweg nach Diebach eingeladen, vor dem mit vielen Tafeln in einer Bienenwiese über das Leben der Bienen und ihre Bedeutung für die Menschen informiert wird. Dies kindgerecht zu vermitteln, verstand es Vorsitzender Josef Heller als versierter Pädagoge anschaulich und spannend zugleich. Wer weiß schon wirklich, wie die sechseckigen Waben entstehen, mit den die Bienen ihre "Wohnräume" samt Speisekammer optimal nutzen, waren auch erwachsene Begleiter überfragt.

Futtermangel führt zu besonderem Verhalten

Heller erklärte es als Wunder der Wärme, mit der die Bienen – übrigens eines der wenigen Lebewesen, das seinen Baustoff selbst produziert – die runde Wabe sechseckig ausformen. Dass sich etliche Bienen an ihren Vorräten zu schaffen machten, wurde den Kids als Folge des akuten Futtermangels in der verblühten Natur geschildert, was auch dazu führt, dass sie entgegen ihrer Gewohnheit im Obst Nahrung suchen.

Bei der andauernden Hitze würden keine Eier gelegt, gebe es gegenwärtig auch keine jungen Bienen, erfuhren die neugierigen Mädchen und Jungs beim Blick in ein Bienenvolk, in dem sich allerdings die Königin – erkennbar am längeren Hinterteil – nicht zur Audienz präsentierte.

Holzklötze für Insektenhotels

In aller Ruhe von Bienen umschwärmt, erfuhren die Kids das für die Natur und den Menschen so wichtige Insekt als friedfertige Wesen und konnten an gravierend unterschiedlichen Apfelgrößen sehen, wie sich eine fehlende Bestäubung durch Bienen oder andere Insekten auswirkt. Eine Aufgabe auch von Wildbienen, über die Josef Heller sowie seine Kollegen Wolfgang Hille und "Imkervater" Alfred Fröse ebenfalls informierten.

Mit Holzklötzen bekamen die jungen Besucher auch eine Ferienaufgabe mit nach Hause. Mit dem Papa können weitere Löcher in das Holz gebohrt und Insektenhotels gefertigt werden, in die Wildbienen ihre Eier legen und so für Nachwuchs gesorgt wird. Wie bei der Bienenkönigin ist im Ferienprogramm täglich dafür gesorgt, dass Langeweile auch nicht den Hauch einer Chance hat.

Sei es, dass die Kids zum Badetag oder Töpfern, zum Bauen eines Solarbootes, HipHop, Schnuppergolfen oder zur Vollmondlesung an einem sagenhaften Platz eingeladen sind. Für rund 100 Angebote hat die Stadt in Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche gesorgt. Alle Informationen gibt es hier.

