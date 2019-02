Unbekannter attackiert Passanten: Zeugen gesucht

Zwei Personen im Gesicht verletzt - Polizei startete Fahndung - vor 16 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Am Marktplatz in Neustadt an der Aisch eskalierte am Samstagabend ein Streit: Ein Unbekannter rastete grundlos aus und schlug auf zwei Personen ein. Die Polizei startete sofort eine Fahndung und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 23.15 Uhr war eine mehrköpfige Personengruppe vom Marktplatz auf dem Weg in Richtung Wilhelmstraße. Auf Höhe der Bushaltestelle am Marktplatz wurden die Frauen der Gruppe von drei jungen Männer verbal attackiert. Der Streit eskalierte, bis einer der Männer auf die Gruppe zuging und zwei Personen im Alter von 57 und 54 Jahren attackierte, so die Polizei. Daraufhin flüchtete der Angreifer mit seinen beiden Freunden. Die beiden Geschädigten wurden leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei startete sofort eine Fahndung - blieb bisher jedoch ohne Erfolg.

Der Schläger soll laut Angaben der Polizei südländischer Abstammung sein. Er war etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und trug eine dunkle Hose mit einer hellbraunen Jacke. Von seinen beiden vermutlich gleichaltrigen Begleitern liegt den Beamten keine weitere Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/Aisch unter der Telefonnummer 09161/8853-15 in Verbindung zu setzen.

jm