Unfall in Scheinfeld: Kind auf Rad kollidiert mit Auto

Junge wurde nach Zusammenstoß in Krankenhaus gebracht - vor 1 Stunde

SCHEINFELD - Am Montagabend fuhr ein Junge in Scheinfeld im Landkreis Neustadt an der Aisch mit seinem Fahrrad vom Radweg auf die Straße. Dabei bemerkte der Neunjährige das herannahende Auto jedoch nicht. Die Fahrerin versuchte noch auszuweichen, doch sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr im Ortsteil Schnodsenbach. Der Schüler fuhr von einem angrenzenden Radweg auf die Kreisstraße 28 und achtete dabei nicht auf den Verkehr. Eine 43-Jährige, die mit ihrem Auto auf der Straße entlangfuhr, bremste sofort ab und versuchte dem Radfahrer auszuweichen. Sie konnte jedoch nicht vermeiden, dass der Junge mit ihrem Wagen kollidiert. Der Neunjährige stürzte und verletzte sich. Vorsorglich wurde er in das Krankenhaus nach Neustadt gebracht.

