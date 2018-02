Mit ihrer Ultimativen Faschingsparty – in der Region als "UFaP" zum Begriff geworden und erneut schnell ausverkauft – markierte die Fastnachtsgesellschaft Geißbock einen weiteren Höhepunkt der kurzen Session. Die Gäste füllten in fantasievoller Kostümierung die "NeuStadtHalle", in der es "mit Vollgas durch die Nacht" ging.