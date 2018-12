Unter Top-Rehakliniken

BAD WINDSHEIM - Die MitarbeiterInnen der Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim haben Grund zur Freude: Bereits zum dritten Mal in Folge weist der "FOCUS GESUNDHEIT" die Einrichtung auf seiner Reha-Klinikliste 2019 als "Top-Rehaklinik für Neurologie und Orthopädie" aus.

Mit Therapieerfolgen zufriedene Patienten haben zur neuerlichen Spitzenposition der "Kiliani-Klinik" beigetragen. Foto: privat



"Das ist ein tolles Ergebnis", sagt Verwaltungsdirektorin Ursula Siebertz-Ohnesorge. "Dass wir 'FOCUS GESUNDHEIT' auch in diesem Jahr wieder von der Qualität unserer Klinik überzeugen konnten, freut mich sehr". Für die FOCUS Klinikliste werden sowohl Patienten/innen als auch überweisende Ärzte/Ärztinnen und Sozialdienstmitarbeiter/innen zu ihrer Zufriedenheit mit der Rehaeinrichtung befragt. Die Untersuchung ist somit sehr vielschichtig.

Über 1000 Einrichtungen im Vergleich

"Der FOCUS vergleicht über 1.000 Rehaeinrichtungen deutschlandweit. Da am Ende wiederholt zu den besten Kliniken des Landes zu gehören, ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit", freut sich Siebertz-Ohnesorge. Die Klinikliste gilt als größte unabhängige Untersuchung deutscher Kliniken und genießt in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen. Bewertet werden für das Ranking verschiedene Aspekte wie beispielsweise der medizinisch-hygienische Standard, die Kompetenz der Mitarbeiter und die Patientenzufriedenheit.

Erfolg der Mitarbeiter

Die Dr. Becker Kiliani-Klinik konnte wie auch schon in den letzten zwei Jahren mit ihrer überdurchschnittlichen Behandlungsqualität überzeugen. "Mein Dank gilt an dieser Stelle ganz klar unseren Mitarbeitern. Sie ziehen hier alle an einem Strang, um täglich die bestmögliche Versorgung unserer Patienten sicher zu stellen", führt die Verwaltungsdirektorin aus. "Dass ihr Engagement mit solch hervorragenden Ergebnissen honoriert wird, macht mich stolz".

