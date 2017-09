Unterschriftensammlung soll Flüchtlingen helfen

808 Unterschriften für Ausbildungs- und Arbeitserlaubnisse von Flüchtlingen - vor 6 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Auch in Bayern ohne willkürliche Einschränkungen die sogenannte "3+2-Regelung" anzuwenden und Geflüchteten Arbeitserlaubnisse zu erteilen, ist eine Petition auf den Weg gebracht. Empfänger sind Innenminister Joachim Hermann, Integrationsbeauftragte Kerstin Schreyer, Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer, Landrat Helmut Weiß und der Landtagsabgeordnete Hans Herold.

Die Petition ist im Briefkasten. Monika Gaubitz hofft mit den Unterstützerkreisen auf positive Resonanz. Foto: Harald Munzinger



Anlass der Unterschriftenaktion war die Willkür bei der Versagung von zwei Ausbildungsverträgen für junge Flüchtlinge aus Afghanistan, die sich in einem Hotel in Bad Windsheim schon gut eingearbeitet und ihre Verträge "in der Tasche" hatten. Zwei von vielen Beispielen einer besonders restriktiven Haltung, die bei einer Demonstration in Neustadt sowohl der Ausländerbehörde am Landratsamt Neustadt als auch insbesondere der Zentralen Ausländerbehörde bei der Regierung von Mittelfranken vorgeworfen wurde.

Gestartet wurde damit von Unterstützerkreisen auch die "Petition für Menschlichkeit und Vernunft", mit der über 800 Unterzeichner fordern, den Unsinn der versagten Ausbildungs- und Arbeitserlaubnisse zu stoppen, Fehler einzugestehen und zu korrigieren. "Jetzt sind die Unterschriftenlisten in Kopie im Briefkasten gelandet", berichtet Monika Gaubitz. Die Unterschriften kämen "aus dem ganzen Landkreis - wirklich aus allen Himmelsrichtungen - und aus dem Nachbarlandkreis Ansbach, und wurden auf 50 Listen in nur zehn Tagen gesammelt".

Dies wird als Zeichen dafür gewertet, dass das Interesse "in der Bevölkerung sehr groß ist, dass die jungen Geflüchteten Arbeitserlaubnisse für ihre zum Teil schon unterschriebenen Ausbildungs- und Arbeitsverträge erhalten". Damit werde der Forderung noch einmal Nachdruck verliehen, "die Sonderregeln und Auslegungen des geltenden Integrationsgesetzes mit der sogenannten 3+2-Regelung in Bayern zu beenden und Ausbildung und Erwerbsarbeit für AsylbewerberInnen, Geduldete und gut integrierte Geflüchtete zu genehmigen".

Die InitiatorInnen würden die Petition gerne der Präsidentin des Bayerischen Landtages, Barbara Stamm, persönlich überreichen. Mit dieser werden die Forderungen eines offenen Briefes aufgenommen, der bei der Demonstration Landrat Bernd Schnizlein übergeben worden war, "um für die betroffenen Personen aus unserem Landkreis eine Arbeitserlaubnis zu erwirken".

