Verborgene Schätze: McCullers-Lesung zum 100. Todestag

In Neustadt wurde der Autorin Carson McCuller ein Ehrentag gewidmet - vor 59 Minuten

NEUSTADT - Wenn die Neustädter Buchhandlung "Dorn" in der gleichnamigen Veranstaltungsreihe "Lust auf Literatur" macht, weckt sie damit immer wieder auch das Interesse an verborgenen Schätzen. Wie jetzt mit Erzählungen der Schriftstellerin Carson McCullers: Ihr 100. Todestag rückte sie auch auf dem alten Kontinent in den Fokus. So gibt das Jubiläumsjahr Gelegenheit, ihr Werk neu zu entdecken.

Stella Cramer hatte mit dem Bamberger Schauspieler Andreas Ulich nicht nur erneut "Lust auf Literatur" gemach. Er bot in der Buchhandlung Dorn ein einfühlsames Hörspiel. Foto: Harald Munzinger



Am 19. Februar 1917 als Lula Carson Smith in Columbus, Georgia, geboren, habe sich Carson McCullers als 23-Jährige mit ihrem ersten Roman "Das Herz ist ein einsamer Jäger" an die Spitze der Weltliteratur geschrieben, skizzierte Stella Cramer die Autorin mit ihrem einfühlsamen und berührenden Erzählstil. Mit gleich zwei Gedenktagen in diesem Jahr, dem 100. Geburtstag und 50. Todestag (im Herbst) würdigten sie gegenwärtig die Medien auch in Deutschland, wohin ihr Ruhm vom Olymp US-amerikanischer Weltliteratur bislang weniger ausgestrahlt habe, auch wenn sie im englischsprachigen Raum einen ähnlichen Rang einnehme wie Hemingway oder Fitzgerald. Dass "ihre Bücher auch heute noch dank einer unvergleichbaren Poesie strahlen", sollte die Lesung in der Buchhandlung Dorn die Literaturkritik bestätigen, die McCullers "erzählerisches Werk vom Umfang her geschehen relativ schmal, aber gewichtig und wegweisend" beschreibt. In ihrer "eher leidenschaftslosen Prosa" verstehe sie es "wunderbar, Atmosphäre zu schaffen".

Dichte Inszenierung in der Lesung

Der Schauspieler, Sprecher, Rezitator und Vorleser Andreas Ulich aus Bamberg, der Stella Cramer am Lesepult ablöste, verdichtete eben diese Atmosphäre in drei ganz unterschiedlichen Erzählungen zu einem intensiven Erleben des geschilderten Geschehens. Etwa in einem Studio, in dem eine junge Klavierschülerin die Erwartungen in sie als Wunderkind nicht erfüllen kann. McCullers lässt tief in Kinderseele und auf die nach stundenlangem Üben einer Fuge über den Klaviertasten zuckenden Finger des erschöpften und verwirrten Kindes blicken. Immer wieder neue Gedanken schwirren durcheinander, lassen Erklärungen offen, weshalb die Autorin oft mit Anton Tschechow, dem Meister des Unausgesprochenen, verglichen wird. Wieviel darin an eigenen Gefühlen mitschwingt, als das Mädchen in höchster Verzweiflung aus der umklammernden Enge entflieht? Hatte doch eine schwere Krankheit Carson McCullers Pläne einer musikalischen Laufbahn durchkreuzt, die Klaviertasten durch jene einer Schreibmaschine ersetzen lassen. Für sie ein schwer verwindbares Schicksal, für die Literaturwelt eher eine glückliche Wende, wurden doch einige ihrer Erzählungen von überwiegend gescheiterten Lebensentwürfen mit Starbesetzungen verfilmt.

Ein bemerkenswertes Schaffen

Auf vier Romane, zwei Balladen, Gedichte und eine Reihe von Kurzgeschichten begrenzte ihre Krankheit - schwere Rheumaattacken, später Schlaganfälle - das Lebenswerk, mit dem sie Tennessee Williams als die "bedeutendste Autorin Amerikas, wenn nicht der Welt" würdigte. Nach der beklemmenden Geschichte vom "Wunderkind", war mit "Madame Zilensky und der König von Finnland" für die Gäste der Lesung Entspannung angesagt, erheitert davon, wie sich eine Komponistin und Musikdozentin ihre eigene Biographie zu­recht­ log, sich aus überbordender Arbeit in eine Scheinwelt flüchtete. Mit der Fantasiewelt eines Fremden in der Bar wird schließlich in der dritten Erzählung ein kleiner Zeitungsjunge konfrontiert, der ihm sein nach Schicksalsschlägen entwickeltes "System der Liebe" erläutert. War der Kerl auf Speed, stockbesoffen oder einfach nur verrückt? Damit bleibt der Junge in "Ein Baum, ein Felsen, eine Wolke" zurück – für die Literaturkritik "die Meisterzählung" von Carson McCuller, an der Tennessee Williams als enger Freund "die Dichte und den Adel des Geistes" würdigte.

Mehr Lust auf Literatur

Mit der feinen Modulation der Stimme und den ebenso einfühlsamen wiedergegebenen, wie geschriebenen Erzählungen ließ Andreas Ulich die Lesung zu einem gefühlsdichten Hörspiel werden, seine Zuhörer eintauchen in das Geschehen. Nur zu gut mochten sie sich die verzweifelte junge Klavierspielerin vorstellen, sich in den Collegerektor versetzen, der bei aller Entrüstung das Kartenhaus der Lügen seiner Kollegin nicht zerstören kann. Oder den zwischen Staunen und Zweifeln schwankenden kleinen Zeitungsjungen bei der Lektion des «Systems der Liebe» in Alles und Jedes auf der Welt. So ist man denn auch schon gespannt darauf, wenn der Bamberger Schauspieler, Rezitator und Vorleser Ulich am Sonntag, 23. April, zum Welttag des Buches, mit E.M. Forsters "Die Maschine steht still" in der Buchhandlung Dorn wieder "Lust auf Literatur" macht. Schon am 12. März lädt die Buchhandlung in den Ratskeller des Gasthauses "Zur Sonne" ein, blättert das Ensemble "Musenwunder" ab 17.30 Uhr in Briefen. Dazu hat es "die berührendsten, die lustigsten und die peinlichsten Exemplare der Weltbriefgeschichte" ausgewählt, dazu "Einschreiblieder und Gedichte von der Schneckenpost" verfasst. So wird "ein Abend voller Witz und Melancholie angestaubte Füllfederhalter und Briefpapiere wieder mit anderen Augen sehen lassen", kündigt es die Buchhandlung in einer besonderen Kulisse an.

