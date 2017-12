Verhalten unserer Urahnen: Vortrag in Uffenheimer Klinik

UFFENHEIM - Zum Montagsvortrag mit dem Thema "Naturgeschichte des menschlichen Verhaltens" lädt die "Heiligenfeld Klinik" Uffenheim am Montag, 18.Dezember, um 19.30 Uhr in ihren "Heiligenfeld Saal" ein.

Die "Heiligenfeld Klinik" in Uffenheim lädt wieder zu einem Monatsvortrag ein. Foto: privat



"In unserem gesamten Leben, im sexuellen wie im sozialen, in unserer Aggression und Neigungen, in unserer schöpferischen Neugier, in den Gewohnheiten des Essens und der Körperpflege, sogar in unseren Glaubensvorstellungen", weist der Vortrag das Wirken tiefverwurzelter Verhaltensweisen uralter Ahnen nach.

Viera Hassova, Ärztin in der Heiligenfeld Klinik Uffenheim, beschäftigt sich mit einem anderen Blickwinkel auf das menschliche Verhalten von der Seite der Zoologie.

Mehrere Forscher haben versucht eine neue Antwort zu finden auf die Frage: Was ist der Mensch? Ist er noch immer ein Tier, obwohl in vielem ganz anders als die übrigen Affen? Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit an einer Diskussion teilzunehmen und Fragen zu stellen. Die Gesamtdauer beträgt etwa 1,5 Stunden.

Der Eintritt zum Vortrag in der Klinik (Uffenheim, Krankenhaustraße 1), die 2017 Platz in der Kategorie Kliniken als "bester Arbeitgeber Gesundheit und Soziales" geehrt wurde, ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

