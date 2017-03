Verwaltungsgemeinschaft feiert zehnjähriges Jubiläum

"Geburtshelfer" Günther Beckstein gratuliert und gibt Ausblick - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die VG Hagenbuchach-Wilhelmsdorf wurde zehn Jahre alt: Dabei standen das Bevölkerungswachstum und die Erfolgsgeschichte seit 2007 im Vordergrund. Bürgernähe bleibt das wichtigste Anliegen der Gemeinschaft. Hauptredner war ein alter Bekannter.

Die Bürgermeister David Schneider (l.) und Werner Friedrich (r.) dankten Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein als "Geburtshelfer" der VG Hagenbüchach-Wilhelmsdorf. © Harald Munzinger



Die Bürgermeister David Schneider (l.) und Werner Friedrich (r.) dankten Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein als "Geburtshelfer" der VG Hagenbüchach-Wilhelmsdorf. Foto: Harald Munzinger



Die Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf feierte ihr zehnjähriges Bestehen und erfuhr dabei viel Anerkennung als ausgezeichnet funktionierende "kleine" Einheit. Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein meinte gar: "Wenn ihr so vernünftig weitermacht, kann das ein Modell für Andere werden".

Dabei war er skeptisch gewesen, als ihm als damaliger Innenminister der Auflösungsantrag der Verwaltungsgemeinschaft Emskirchen vorgelegt worden war und hatte diesen zunächst auf die Negativliste für die Entscheidung im Landtag gesetzt, gestand er bei der Festversammlung ein. Überzeugen sollten ihn die Argumente aus der Praxis des Bürgermeisters, mit denen ihm der junge Landtagsabgeordnete Hans Herold empfohlen habe, dem einvernehmlichen Wunsch der Gemeinden Emskirchen, Hagenbüchach und Wilhelmsdorf zu entsprechen, "zu trennen, was einfach nicht zusammenpasste". Was Herold rückblickend auch auf Ipsheim, Dietersheim und Unternesselbach mit der späteren ebenfalls glücklichen Auflösung der VG bezog.

Beim Jubiläum plauderte Dr. Beckstein nun aus dem Nähkästchen über den Schachzug, die Entscheidung dem Parlament zu überlassen und damit keinen Präzedenzfall zu schaffen. Als Berichterstatter im Landtag gelang es Herold, den Auflösungsbeschluss zu erwirken, mit dem sich die Neugründung der Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf zum 1. Januar 2007 verband. Dass sich dies als sehr gute Entscheidung erweisen sollte, stimmten die Bürgermeister David Schneider (VG-Vorsitzender) aus Hagenbüchach und Werner Friedrich aus Wilhelmsdorf ohne jegliche Einschränkung bei ihrer Bilanz "zehn erfolgreicher Jahre" überein.

"Bei uns lässt es sich bestens leben"

In den Dank für die richtige Weichenstellung schlossen sie neben dem damaligen Innenminister Dr. Beckstein und MdL Hans Herold den Altbürgermeister von Emskirchen, Dieter Schmidt, und Hagenbüchachs Altbürgermeister Hans Wick ein. 2014 habe er von seinem Kollegen Werner Friedrich eine gut funktionierende Verwaltung übernommen und sei froh, dessen Werk fortführen zu können, so David Schneider mit der Feststellung: "Bei uns lässt es sich mit bestem Bürgerservice gut leben". Er könne sich durchaus auch eine Erweiterung der VG vorstellen, meinte Schneider scherzhaft an die Adresse von deren Geburtshelfer Dr. Beckstein, dass ihm da "sofort ein, zwei Orte" einfielen.

Das "Percussionsensemble" der Musikschule im Landkreis sorgte "schlagkräftig" für einen besonderen musikalischen Akzent des VG-Jubiläums in den Wilhelmsdorfer "Brennereistuben". © Harald Munzinger



Das "Percussionsensemble" der Musikschule im Landkreis sorgte "schlagkräftig" für einen besonderen musikalischen Akzent des VG-Jubiläums in den Wilhelmsdorfer "Brennereistuben". Foto: Harald Munzinger



Der zeigte sich in seiner Festrede überzeugt, dass es in den nächsten 15 bis 20 Jahren keine große Gebietsreform mehr gebe, zumal sich gezeigt habe, dass diese Reform "den Menschen und nicht Prinzipien dienen" solle. In der VG Hagenbüchach-Wilhelmsdorf sah er "mit Klugheit und Einsatzbereitschaft" das Exempel gut funktionierender kleiner Einheiten mit täglich praktizierter Bürgernähe statuiert. Becksteins Kompliment galt dafür den Bürgermeistern ebenso, wie den hochqualifizierten und -motivierten Verwaltungskräften.

So kam der ehemalige Ministerpräsident zur Formel: "Die Zentrale hat nicht immer Recht". Man solle sich mehr auf das Gespür der Menschen vor Ort verlassen. Was die Einheiten dort erledigen könnten, müsse nicht in Zentralen gemacht werden. Zumal alle Beteiligten "sehr vernünftig" die Auflösung der VG Emskirchen betrieben hätten, habe man ihnen die Freiheit gegeben, eine Verwaltungsgemeinschaft in ungewöhnlicher Form zu bilden. Hagenbüchach und Wilhelmsdorf hätten mit dem Wechsel der Verwaltungs- und Bürgersprechstunden gleichwertige Bedingungen in beiden Gemeinden geschaffen und seien wohl gerüstet, auch die Herausforderungen des Wachstums im Speckgürtel der Städteachse zu bewältigen.

Stetes Bevölkerungswachstum

Dass man schon mittendrin sei, machte Wilhelmsdorfs Bürgermeister Werner Friedrich mit dem Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren in der VG von 2575 auf 2900 Einwohner (1399 in Hagenbüchach) mit zielstrebig anvisierten 3000 deutlich. Er blickte auf die ursprünglich angeordnete VG Emskirchen zurück, in der einfach die Strukturen der Gemeinden und unterschiedlichen Auffassungen nicht zusammengepasst hätten. Heute könne man guten Gewissens feststellen, dass die Korrektur richtig war, zumal mit ihr gleichwertige Bedingungen bei den kleineren Partnern mit dem wichtigen Identifikationsfaktor und kurzen Wege geschaffen worden seien. Friedrich erklärte auch mit Blick auf die Verwaltung und Technik auf dem Stand der Zeit: "Mehr Bürgernähe kann es nicht geben". Auf der in den zehn Jahren geschaffenen Grundlage könne man "sehr beruhigt in die Zukunft schauen".

1972 nicht alle Entscheidungen glücklich

1972 nicht alle Entscheidungen glücklich MdL Hans Herold hatte sich ganz offensichtlich für "eine einvernehmlich gute Entscheidung" eingesetzt, stellte er mit dem Dank an alle daran Beteiligten fest. In einem guten Geist und mit ausgezeichneten MitarbeiterInnen sei die neue VG Hagenbüchach-Wilhelmsdorf zu einem Erfolgsmodell geworden. Dass 1972 die Gebietsreform generell eine große Herausforderungen gewesen und sicher nicht jede Entscheidung glücklich gewesen sei, mochte er sich den heutigen Landkreis mit Dietenhofen und Wilhermsdorf im Süden sowie Geiselwind und Iphofen im Norden und Westen in einer ganz anderen Position vorstellen.

Wie Herold würdigte auch Landrat Helmut Weiß das "tägliche Engagement im Dienstleistungszentrum" dieser Verwaltungsgemeinschaft und unterstrich das stete Bemühen, den Bürgern ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld zu bieten. Bei den gestiegenen Erwartungen der Menschen und Unternehmen, gelte es immer neue Ideen zu entwickeln und Handlungsfelder auszubauen, tue man gut daran in Allianzen zu kooperieren. Dass dies in der Aurach-Zenn-Achse ausgezeichnet klappe, bestätigte man beim Festakt gerne.

Der Leiter der Musikschule im Landkreis, Wolfgang Schniske, begeistere mit drei jungen Talenten „schlagkräftig“ in einem Percussionsensemble, das sich über ein begeistertes Publikum freuen konnte. Bei einem "Fränkischen Buffet" sollte Gelegenheit zum regen Gedankenaustausch mit der Vision sein, wie man wohl auch "das 20-Jährige" dieser VG als "geglücktes Experiment" feiern wird, das den Bürgerwillen über staatlichen Dirigismus gestellt hatte.

Harald Munzinger