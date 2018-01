VHS in Franken: Neues Programmheft ist da!

NEUSTADT/AISCH - "Die Peperoni-Strategie" oder doch eher "superMAMAfitness": Die VHS-Kurse für dieses Frühjahr und den Sommer bieten wieder allerhand interessante Kurse - für Franken, vor allem aber auch für Neustadt.

Auch per App bietet die VHS jetzt alle Informationen zu ihrem vielfältigen Kursangebot. © privat



Mit einer Auflage von 13.500 Heften liegt das neue Frühjahr-/Sommerprogramm der Volkshochschulen im Landkreis aus. Die Erwachsenenbildungsstätten bieten erneut ein breit gefächertes Kursangebot. Dieses reicht von Gesundheit und Sprachen über Beruf und EDV bis zu gesellschaftlichen Themen und Kultur oder Kursen für Kinder und Jugend und umfasst jährlich ein Angebot von rund 1.400 Kursen und Veranstaltungen. "Als gemeinnützige Einrichtung sind die Volkshochschulen offen für alle Menschen. Sie sind soziale Orte, an denen Lernen Freude bereitet", so Tobias Götz, M.A., hauptamtlicher Pädagogischer Mitarbeiter bei der Vorstellung des neuen Semesterprogrammes.

Dieses umfasst neben den beliebten und bewährten Angeboten auch wieder neue VHS-Kurse und Vorträge. So stehen etwa in Scheinfeld neu die Themen Darmgesundheit, Osteopathie für Laien, Basenfasten, Zeitmanagement oder "Erben und Vererben" mit den rechtlichen und steuerlichen Aspekte auf dem Programm. In dem werden ferner eine naturkundliche Lehrwanderung zur Schneeheide in der Oberpfalz sowie eine (bereits ausgebuchte) Studienreise nach England angeboten, Wieder "aufgelegt" sind unter anderen die Kurse "Bewegter Rücken", Tai Chi, Smartphone und Tablet für Einsteiger, Tabellenkalkulation mit Excel sowie "Kreatives Gestalten mit Weiden".

"Die Peperoni Strategie"

Vorträge über "Darmgesundheit" oder "Wenn Lebensmittel krank machen" bietet die VHS-Bad Windsheim ebenso neu an, wie einen Bambini Tanz Workshop, einen Fitnesskurs für alle über 40 oder "Das 'Fitnessstudio' für jeden Tag und überall". Auch wer das "10-Finger Tastschreiben am PC" oder Mundharmonika erlernen, etwas über die "Die Peperoni Strategie" oder "Rund um die Tageszeitung – Das älteste Leitmedium in vier Tagen" erfahren und beim Erben und Vererben nicht in Steuerfallen tappen will, ist bei der VHS in versierten Händen.

"Als der dreißigjährige Krieg nach Bad Windsheim kam" greift die dramatischen Ereignisse vor 400 Jahren auf. Wieder angeboten werden Englischkurse für Anfänger mit Vorkenntnissen und für Fortgeschrittene, Französisch für Anfänger, Fremdwörter besser verstehen, Raucherentwöhnung in fünf Stunden, Einführung in die Altersversorgung, Auffrischungskurs Verkehrsregeln, ein Kochkurs Zimtrollen oder der Schach- Anfängerkurs.

"superMAMAfitness"

Wissenswertes aus der Volksheilkunde nach Hildegard von Bingen, TRX-Training, Tanzen mit Liebe zum Detail, Progressive Muskelentspannung, EDV-Grundlagen für Späteinsteiger, Filzworkshop oder der Grundkurs Nähen werden in Uffenheim weiter im Programm. Neu sind hingegen "superMAMAfitness" für werdende und junge Mütter, Power Mix: Intensives Ganzkörper-Workout, Bewegter Rücken, ein Vortrag über Elektrosmog, eine Lehrwanderung zu "Wildkräutern unserer Heimat" und eine "Kreative Duftwerkstatt".

Stark erweitert wurde das Programm der VHS Neustadt/Aisch. In dem findet sich im Frühjahr/Sommer-Semester unter anderem zusätzlich im "vhs-Gesundheitsforum" eine "Webinarreihe" zu den Themen "Impfpflicht", "Gentherapie", "Medizinethik in der Reproduktionsmedizin" und "Cannabis als Medizin". Die Webinare werden in den VHS-Räumen übertragen und durch einen Mitarbeiter begleitet. Es besteht im Anschluss die Möglichkeit per Chat Fragen an den Dozenten zu stellen, so Tobias Götz.

Ferner werden insgesamt 13 Webinare der kaufmännischen Weiterbildung (z.B. Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Lohn- und Gehaltsbuchführung) auf IHK-Niveau und mit Durchführungsgarantie angeboten. Diese Kurse werden nach VHS-Auskunft zu Hause am PC und im Selbststudium absolviert und mit einer schriftlichen Prüfung in der VHS abgeschlossen. Weitere Infos finden sich auf der Homepage der Volkshochschule. Diese weist zudem auf "Zertifizierbare EDV-Kurse" mit der Möglichkeit hin, eine Prüfung abzulegen und ein europaweit anerkanntes Zertifikat zu erwerben (Windows und MS Office).

"Jean Paul und der Kartoffelkönig"

Des weiteren werden ein Kunst-, Mal- und Kulturnachmittag unter dem Motto "Jean Paul und der Kartoffelkönig" für Kinder ab sechs Jahren sowie Vorträge unter anderem über "Zahnbehandlung ganzheitlich", Hypnose, "Intermittierendes Fasten", Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung oder den "großen ImmobilienKäufer-Check" angeboten. Kreisheimatpfleger Dieter Mäckl führt bei einer Tagesexkursion zum "Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn". Fortgesetzt werden unter anderem "Englisch – Vorbereitung auf die Mittlere Reife", "Gesten der Italiener – Ein Workshop zur nonverbalen Kommunikation" der Anfängerschwimmkurs für Erwachsene, Brustschwimmen für Fortgeschrittene und Rückenkraulen für Erwachsene.

Ebenso Discofox – Workshop, Ayurveda und Hatha-Yoga zum Kennenlernen, Buchführung Grundkurs, Briefgestaltung – Geschäftsbrief, Babysitterkurs, Betriebsanleitung für das Gehirn – Gedächtnisworkshop oder Korbflechten. Immer beliebt im ganzen Landkreis sind nach Auskunft von Tobias Götz Sprachkurse (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) sowie ein vielfältiges Kursangebot von Aquafitness bis Zumba, Gymnastik und Fitness bis zu Tanz- und Entspannungswochenenden auf Burg Hoheneck, von Bildhauern und Drechseln bis Waldarbeit mit der Motorsäge, von Backen und kreativem Wirken bis über Pilzlehrwanderungen zu den Schwarzenberger Schlosskonzerten. Die VHS weist auch auf die interessanten Angebote ihrer Außenstellen und die Homepage www.vhs-nea-bw.de hin.

nb