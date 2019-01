VHS Kurs rund ums Babysitten

Kleines „Einmaleins“ der Kinderbetreuung mit Fachkräften

NEUSTADT/AISCH - Die VHS bietet in diesem Semester wieder einen Babysitterkurs „Fit fürs Babysitten“ in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen „KoKi“ an. Inhaltlich ausgestaltet und durchgeführt wird dieser von einzelnen Fachkräften der „KoKi“.

Die angehenden Babysitter lernen im VHS-Kurs Theorie und Praxis der Kinderbetreuung. © privat



Der „KoKi“ als Anlaufstelle für junge Familien mit kleinen Kindern ist es wichtig, auf geschulte Babysitter für den Landkreis zugreifen zu können. Über die „KoKi“ können zukünftig auch die geschulten Babysitter angefragt werden. Der Kurs vermittelt das theoretische Rüstzeug für den Umgang mit Babys und Kleinkindern und ist somit der erste Schritt auf dem Weg zu einem verantwortungsbewussten Babysitter. Es werden Inhalte wie Spiele und Aktivitäten für Kinder bis zum 10. Lebensjahr vorgestellt, Themen wie z.B. Aufsichtspflicht besprochen, aber auch Praktisches, wie das Wickeln von Babys oder die Zubereitung von Fläschchen gezeigt. Anhand von praktischen Spielen wird auf entwicklungspsychologische Aspekte eingegangen, es wird besprochen, wo mögliche Gefahren liegen könnten, aber auch, wie ein Kind zu Bett gebracht werden kann. Durch dieses gewisse Knowhow können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses besser vorbereitet und entspannter den ersten Einsatz als Babysitter angehen. Viele Eltern sind bei der Auswahl eines Babysitters kritisch. Die Chancen, einen Job als Kinderbetreuer zu erhalten, können durch den Besuch eines solchen Kurses gesteigert werden. Der VHS Kurs startet am 12. März um 16.30 bis 18.30 Uhr und findet insgesamt fünf Mal an den darauffolgenden Dienstagen in Neustadt/Aisch statt. Die Anmeldung läuft ab sofort über 09161/922602. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Neue Termine für die Zwergenbude

Der offene Koki–Treff „Zwergenbude“ in Neustadt/Aisch für junge Familien mit kleinen Kinder im Alter zwischen null bis drei Jahren lädt wieder zum Frühstück und Austausch ein. Die Termine für das kommende Halbjahr sind immer die Dienstage: 29. Januar mit dem Thema „Mobil im Wohnzimmer“, 12. März, mit dem Thema „Yoga für Mütter mit Baby/Kleinkind“, am 30. April, wird über die Sprachentwicklung der Kleinen berichtet und am 4. Juni geht es um alles, was in eine Vesperbox gehört. Das „offene Koki Frühstück“ startet immer um 9.30 Uhr in den Räumen des „Jugendtreffs Lazarett“ in Neustadt nahe dem Nürnberger Tor. Die „KoKi“ bietet hier einen Ort, an dem man beim Frühstück andere Mütter/Väter treffen oder kennen lernen kann, sich über die kleinen und größeren Alltagssorgen austauschen oder einfach ein Frühstück genießen kann. Für die Kinder gibt es Spielmöglichkeiten. Begleitet wird dieses offene Angebot von der „KoKi“ und weiteren Fachleuten aus dem Bereich der Frühen Hilfen, die gerne ihre Erfahrungen und Tipps mit den Familien teilen. Mütter und auch Väter mit ihren kleinen Kindern sind herzlich eingeladen, einfach mal vorbei zu schauen.

