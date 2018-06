Gelungener Neuanfang in der Dachsbacher Ausstellungstradition. "Kunst in Dachsbach" setzt nach der positiven Resonanz im großen Gästekreis der Vernissage neue, reizvolle Akzente. Dafür sorgen nahezu 50 Künstlerinnen und Künstler an vier Ausstellungsorten mit jeweils ganz eigenem Charakter noch bis Sonntagabend. © Harald Munzinger