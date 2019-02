Vögel um Haus und Garten

NEUSTADT/AISCH - Dass man "ein Stück am Leben vorbeigeht", wenn man die Vögel in seiner Umgebung nicht wahrnehme, stimmte Erwin Taube mit seinem großen Zuhörerkreis überein. Im Umkehrschluss machte er mit vielen Bildern der "gefiederten Nachbarn" deutlich, wie erfüllt ein Leben mit deren Beobachtung sein kann.

Geschichts- und Heimatvereinsvorsitzende Carola Kabelitz freute sich über das vollbesetzte Schlossgewölbe, für das der renommierte Vogelexperte Erwin Taube sorgte. Foto: Harald Munzinger



Diese war für den Beauftragten des Landesbundes für Vogelschutz zunächst ein Hobby, wie für viele Gäste im vollbesetzten Gewölbe der Schlossmuseen, sollte aber zu einer engagiert wahrgenommenen Aufgabe werden, zumal ja schon sein Name zur Ornithologie passe, wie es Taube schmunzelnd anmerkte. In ihr ist der vom Geschichts- und Heimatverein eingeladene Gast aufgegangen, der jeden Storch im Landkreis "beim Namen kennt", beziehungsweise über die Ringnummer seine Lebensgeschichte erzählen kann. Mit einem "Stromopfer" kam über ihn das "Aischgründer Karpfenmuseum" zu einem der (präparierten) prächtigen Vögel, wie Vorsitzende Carola Kabelitz die erste Begegnung mit dem passionierten Hobbyornithologen schilderte.

Der Storch sollte jedoch bei seinem Vortrag (ausnahmsweise) keine Rolle spielen, in dem der Fokus auf den "Vögeln um Haus und Garten" lag und der Bogen alphabetisch von der Amsel über Goldammer oder Grünspecht bis zum Zaunkönig und "ZipZap" gespannt war. Erwin Taube schilderte die Beobachtung der Vögel vorwiegend im eigenen Garten und verband sie mit allerlei Ratschlägen zu Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen. Dabei sollten Nahrungsgrundlagen mit naturnaher Gartengestaltung eine wichtige Rolle spielen.

Einigen lebhaften Co-Referenten konnte der ob ihrer Beobachtungsgabe erstaunte Erwin Taube nicht viel Neues berichten (den meisten Gästen schon), die auf seinen Bildern die Vögel schneller identifizierten, als er sie benennen konnte. Sie machten ihn im munteren Dialog mitunter sogar etwas neidisch, was sich alles in ihren Gärten tummeln soll. Dass der Buchfink häufiger als der im Bestand abnehmende Haussperling sei, überraschte Taube allerdings auch sie, der in Neustadt mit seinen grünen Zonen für die Vögel "eine gute Situation" ausmachte.

Auch für Nesträuber wie Eichelhäher oder Elster, die nun mal zur Vogelwelt gehörten und nicht für den Artenschwund verantwortlich gemacht werden könnten, womit auch das aktuelle Volksbegehren gestreift sein sollte. Dabei gab der Referent aber eher Ratschläge, wie diesem auch bei den Insekten "vor der eigenen Haustüre" begegnet werden kann. So zeigte etwa den richtigen Bau von "Wildbienenhotels" als Alternative zu "manchen Schrott auf dem Markt" auf. Auch für den Nistkastenbau gab es Anregungen, die Taube mit dem breiten Repertoire der vielfältigen und jeweils markanten Vogelstimmen auch den Kindern mit seinem beliebten Angebot im Ipsheimer Ferienprogramm gibt.

Das Wissen um die heimischen Vögel an Kinder weiterzugeben, empfahl Erwin Taube, der unter diesen auf viele sehr rar gewordene Arten verwies und die Bedeutung der Vogelzählungen im Sommer und Winter unterstrich. Der Dank der Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins, Carlo Kabelitz, für einen aufschlussreichend und für die Naturbeobachtung inspirierenden Vortrag ging im angeregten Erfahrungsaustausch der Gäste unter. Die Popularität des Vogelexperten mit dem wachen Auge und schnellen Kameraauslöser bestätigte das "volle Haus". Mit dem empfahl er sich für weitere Vorträge aus seinem reichen Wissensfundus über die heimische Flora und Fauna.

