Vogelschutzbund informiert auf dem Neustädter Bauernmarkt

Artenschutz geht jeden etwas an, sagt die Organisation

NEUSTADT/AISCH - Die Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) geht in die Offensive: Auf dem Neustädter Bauernmarkt wirbt sie um Mitstreiter für den Naturschutz, um das Artensterben zu stoppen.

Lisa Schobert, Marius Jakisch und Gerhard Weiß (v. r.) haben den Anfang der Informationsoffensive mit dem LBV-Stand am Neustädter Bauernmarkt gemacht. © Harald Munzinger



Dass dieses schon gravierende Folgen hat, machen im Gespräch mit Passanten LBV-Mitglieder aufmerksam. Seit 1990 seien 85 Prozent der Insekten verschwunden, woraus resultiere, dass ohne diese Nahrungsgrundlage auch immer mehr Vogelarten auf die "Rote Liste" kämen. Marius Jakisch spricht deshalb nicht von einem Vogelschwund sondern Vogelsterben. Dies erfordere jetzt einen bedingungslosen Naturschutz, um für die nächsten Generationen die Schönheit und Vielfalt unserer Umwelt zu retten.

Die LBV-Kreisgruppe engagiert sich dafür mit ihren gut 850 Mitgliedern unter anderem mit dem Kauf von Flächen für Biotope und damit Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt und setzt sich in Arbeitsgruppen für bestimmte Arten ein. So gibt es nach Auskunft von Marius Jakisch, Lisa Schobert und Gerhard Weiß unter anderem eine Eulen-Uhu-AG, eine für Fledermäuse und eine andere für Greifvögel, während sich weitere um die Biotoppflege, das Monitoring oder die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Unter die fällt nun die Info-Initiative beim samstäglichen Bauernmarkt vor dem Neustädter Rathaus.

Beitrag zum Artenschutz

Bei der wird anschaulich deutlich gemacht, dass jeder Einzelne ohne großen Aufwand seinen Beitrag zum Artenschutz leisten kann. Etwa wenn er in seinem Garten mit einfachen regionalen Pflanzen gestaltet, den Samen für Blumenwiesen aussät, den ihm der LBV schenkt, den Tieren mit Hecken und Bäumen sowie auch "Insektenhotels" Lebensräume bietet. Von den Kommunen wünschen sich die LBV-Aktivisten Baumschutzverordnungen, das Eindämmen der Mähwut und weniger Einmischung in die Natur.

Interessenten sind jeden ersten Donnerstagabend im Monat zum LBV-Stammtisch in Kaubenheim eingeladen und können sich an Kreisvorsitzenden Herbert Klein in Uffenheim wenden (Telefon 09842/2483, E-Mail lbv-herbertklein@web.de). Mitglieder seinen jederzeit willkommen, so Marius Jakisch, der ganz besonders die Jugend ansprechen möchte.

Harald Munzinger