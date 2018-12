"Von Fans und Muffeln"

NEUSTADT/AISCH - Wenn Weihnachtsfans und Weihnachtsmuffel aufeinandertreffen ist für reichlich Spannung gesorgt. Wie im richtigen Leben so auch auf der Bühne der "Mittelschule am Turm". Deren kreativen jungen Akteure sorgten damit für eine unterhaltsam-heitere Weihnachtsfeier.



Abseits von weihnachtlicher Vorfreude können die „Muffel“ damit rein gar nichts anfangen. Die "Turmschüler-Ensembles" setzten das mit den Lehrern entwickelte Weihnachtsmärchen originell in Szene. © Harald Munzinger



Zu der strahlte die nüchtern-moderne Mensa eine stimmungsvolle Atmosphäre aus, für die auch der Lehrerchor sorgte. Die zahlreichen Besucher stimmten in das „Alle Jahre wieder“ kräftig ein und Rektorin Angelika Flögel konnte „alle Jahre wieder“ eine engagiert vorbereitete Feststunde ankündigen. Nach der zog das Respekt-Projekt der „Ü7“ das Interesse der Gäste ebenso auf sich, wie ein reichlich gedeckter Tisch mit noch allerlei Geschenkideen. Deren Verkaufserlös kam der Schule zugute.

Im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier der großen Schulfamilie stand „Opas Weihnachtsmärchen von den Muffels“. Dieses hatten Schüler und Lehrer mit Hilfe vieler guter Geister selbst entwickelt, was Rektorin Flögel mit dabei aufgebrachter Geduld und guten Nerven bewunderte sowie allen Mitwirkenden für eine engagierte Aufführung dankte, die das Publikum schließlich mit herzlichem Applaus würdigte. Dem bot das große Ensemble der „Irgendwer’s“ in „Irgendwo“ mit Tanzdarbietungen und Chorgesang sowie Soli mit einem flotten Rap das gewohnte Bild der Betriebsamkeit vor Weihnachten, das mit einer großen Gala gefeiert werden sollte.

Unterdessen grollten abseits von „Irgendwo“ die „Muffels“ in ihrem „Hass auf alles Schöne und Liebevolle“ mit diesen sonderlichen Treiben, von dem ihm der „Zimtgestank“ übel im Hals kratzte und die Lieder in den Ohren schmerzten. So schmiedete die originell-düstere Gruppe vor ihrer windschiefen Hütte den teuflischen Plan, den Weihnachtsfans das Fest kräftig zu vermiesen. „Klein-Muffel“ wechselte allerdings unbemerkt die Fronten, herzte das Kindlein in der Krippe und tauschte es gegen sein Kuscheltier aus.

Mitten in diese böse Überraschung beim Krippenspiel platzte dann die „Muffel“-Bande, ließ aber schließlich vom zerstörerischen Plan ab und so konnte Opa das Happyend der Geschichte vorlesen, während auf der Bühne der Weihnachtsfrieden geschlossen wurde. Der sollte denn auch als guter Wunsch die Besucher in die Festtage begleiten, nachdem sie mit kräftigem Applaus das gelungene Märchen-Musical mit vielen jungen Tanz-, Gesangs- und Schauspieltalenten gewürdigt und mit dem Lehrerchor die „Stille Nacht“ angestimmt hatten.

